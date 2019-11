Dominique Aegerter équipier de Thomas Lüthi

Dominique Aegerter devrait porter, l’an prochain, les mêmes couleurs que son réputé voisin Thomas Lüthi. Le pilote de Rohrbach, présent en Moto2 depuis le lancement de la catégorie, en 2010 – une victoire à son actif, une seconde qui lui avait été retirée sur le tapis vert – a définitivement perdu sa place chez MV-Agusta. On le retrouvera en MotoE, dans le team Dynavolt Intact GP qui alignera encore en Moto2 Thomas Lüthi et l’Allemand Marcel Schrötter.

Comme Jesko Raffin cette saison, Aegerter sera dans les faits pilote de remplacement de l’équipe allemande: «Je ne souhaite bien sûr pas de mal à Marcel ni à Tom, mais on a vu cette saison que des pilotes qui n’avaient pas trouvé de contrat fixe en Moto2, ont eu plusieurs occasions en cours de saison. Je resterai ainsi dans le paddock, à disposition.»

Il ne pouvait plus amener les 300'000 euros requis

Contractuellement, Aegerter devra participer à toutes les courses de MotoE, mais il pourrait aussi donner des coups de mains à d’autres équipes, en cas de blessures de titulaires.

Comme il le rappelait encore il y a une semaine en Malaisie, Aegerter ne voulait plus, ne pouvait plus apporter les sommes nécessaires à une prolongation de contrat avec son équipe actuelle. On parle de plus de 300'000 euros.

Le Bernois prendra donc son dernier départ sur la MV-Agusta du team Forward dimanche, à Valencia. On ne sait pas encore à quelle date il découvrira la MotoE qu’il pilotera l’an prochain.