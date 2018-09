Le «freineur fou» se retire de la compétition

Romano Fenati (22 ans), coupable d’avoir saisi la poignée de frein de son adversaire Stefano Manzi en pleine course lors du GP de Saint-Marin, ne veut plus participer à des courses. «La moto n’est plus mon monde. Il y a trop d’injustices», explique-t-il dans les colonnes de La Repubblica.

L’Italien - suspendu pour les deux prochaines courses - travaillera désormais dans l’entreprise familiale de quincaillerie à Ascoli. A la suite de ce grave incident, il avait été limogé par son équipe (Marinelli Snipers) et son futur contrat pour 2019 chez Forward Racing avait été résilié.

La vidéo du geste insensé de Romano Fenati au GP de Saint-Marin:

Black flag Romano Fenati for irresponsible riding ????#Moto2 #SanMarinoGP pic.twitter.com/sTqv6nhZer — MotoGP™???????????? (@MotoGP) 9 septembre 2018

(nxp)