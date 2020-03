Thomas Lüthi revient encore de nulle part

Le début de la saison 2020 est celle des contrastes. Impatience des équipes et des fans d’offrir du spectacle et de l’apprécier, mais points d’interrogation sans la moindre garantie de réponse à une question simple: après ce GP du Qatar où seules les classes Moto 3 et Moto 2 étaient en lice, où et quand le championnat va-t-il reprendre? L’évolution de l’épidémie de coronavirus le dira.

Contrastes, aussi, autour de la star suisse, Thomas Lüthi. Dix-huitième saison au sommet, des ambitions avérées et renforcées après les premiers essais officiels de Jerez de la Frontera, où il avait donné la leçon à tous ses adversaires. Tous plus jeunes que lui. De ce moment, il parle de période «blanche»; lui a succédé, malheureusement, une période «noire», les trois jours de tests d’il y a une semaine et les deux journées d’essais de ce week-end, un 18e rang sur la grille de départ en prime. Ou plutôt en déprime. Dernier de la superpole: «Samedi soir, j’ai dit à mon équipe que j’étais très déçu et tous ont répondu qu’ils l’étaient autant que moi», avoue le Bernois.

Quelle couleur?

Après le blanc, le noir. Et la course? Quelle teinte prend sa dixième place? Du gris clair, peut-être, parce qu’une fois encore, Lüthi est revenu de nulle part. Grâce à qui? «Ce n’est jamais grâce à quelqu’un en particulier. Nous formons une équipe, nous travaillons en équipe. Le bilan chiffré est bien sûr décevant, parce que, de tout le week-end, je n’ai jamais pu me battre pour les premiers rangs. Mais les changements que nous avons encore apportés dimanche matin, les impressions d’avoir quasi retrouvé ma moto de Jerez, me permettent d’être un peu plus soulagé», reprend Tom.

Un départ parfait, une très bonne première moitié de course, un petit souci technique – «Le premier rapport n’est pas rentré quand je revenais sur Gardner. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive et je ne suis pas le seul, dans la catégorie, à rencontrer parfois ce problème» –, avant l’opération «sauvons ce que l’on peut», Thomas Lüthi s’en sort bien. Reste une question essentielle. Le sauvetage d’une situation qui semblait désespérée la veille est-elle le fait des changements techniques opérés en équipe ou porte-t-il la patte de celui que tous ses adversaires considèrent comme une «bête de course»? L’idéal serait d’avoir une réponse rapide. Sur un circuit encore différent, pas Jerez de la Frontera où Lüthi a joué les dominateurs, pas Losail où le Suisse a tenu le rôle du dominé. Problème: ce matin, personne ne sait où et quand se poursuivra le championnat du monde.

Dupasquier a convaincu

Un championnat du monde que découvrait le Fribourgeois Jason Dupasquier, 18ans, seul pilote de la catégorie Moto3 qui n’avait encore jamais pris un départ de GP (les autres rookies avaient tous déjà vécu ce moment, au bénéfice d’une wild card). «Un moment vraiment fort», sourit l’espoir suisse, finalement 25e (cela ne veut pas dire grand-chose), mais à moins de 30 secondes du vainqueur; or, ce chiffre-là a beaucoup plus de valeur, parce qu’il confirme que le Romand a digéré le saut pourtant énorme qui sépare ce qu’il a connu l’an dernier – la Rookies Cup et le mondial junior – et les GP: «Comme je partais tout derrière, je n’avais pas la moindre pression. Ma course a été bonne, je me suis battu. Et je sais que ma marge de progression est encore importante.» En 2002, lors de son premier GP, Thomas Lüthi, qui aide Jason Dupasquier autant qu’il le peut, s’était classé 26e. Mais à près d’une minute trente du vainqueur!