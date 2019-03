Tom Lüthi tombe en attaquant Brad Binder

Le GP d’Argentine de Tom Lüthi s’est terminé au sixième tour (chute): «Je n’arrivais tout simplement pas à freiner ma moto. Une première fois, j’ai touché Alex Marquez, puis Iker Lecuona et, enfin, Brad Binder», explique Tom. «C’est bien sûr très décevant, mais nous avons beaucoup appris ce week-end et le championnat est encore long.»

The replay shows the error of his ways as @ThomasLUTHI clips the rear tyre of @BradBinder_41! ????#ArgentinaGP ???????? pic.twitter.com/jIz6TMQNi8