Mujinga Kambundji entre dans l’histoire

Pour Sprunger, le podium passera par un record

Dans la nuit qatarie, Lea Sprunger a balayé les derniers doutes, les douleurs et les craintes d’une athlète touchée dans sa chaire. La championne d’Europe du 400 mètres haies a validé son billet pour la finale des Mondiaux (vendredi à 20 h 30). Une qualification qui lui permet de définitivement tourner la page d’une préparation tronquée par sa blessure au dos. «Cette finale sauve peut-être ma saison, a-t-elle reconnu derrière un large sourire. Mais, je n’en ai jamais douté. J’ai toujours dit que je serai en forme en octobre. C’était l’objectif final. J’ai dû faire preuve de patience mais j’ai fait confiance à mon entraîneur dans cette voie.» Laurent Meuwly justement n’a pas caché son enthousiasme après cette demi-finale. «C’est impressionnant de voir sa capacité à monter en puissance au bon moment», a souligné le Fribourgeois, qui avait déjà le regard tourné vers la finale. Si Lea Sprunger sera de la partie, elle affiche le moins bon temps (54’’52, season best) des huit qualifiées et sera cantonnée au couloir numéro 9. Une position qui l’obligera à courir à l’aveugle. Pour décrocher une médaille, la Vaudoise devra vraisemblablement battre le record de Suisse (54’’25), détenu par Anita Protti depuis 1991. «Je suis certain qu’elle peut le faire, a martelé Laurent Meuwly. On voit qu’elle a encore une marge de progression. Pour monter sur le podium, il faudra se rapprocher des 54 secondes.»



Lea Sprunger avait reçu les «critiques» de son coach juste avant de se présenter devant les journalistes. Elle savait donc où elle pouvait (devait) gagner du temps. «J’ai fait un bon départ, comme lors de ma série, a-t-elle expliqué. Ensuite, j’ai perdu pas mal d’énergie en étant déséquilibrée sur les obstacles. Je vais devoir gommer cela. Avec l’euphorie de la finale, je devrais pouvoir aller encore plus vite.»



La médaille est-elle dans ses cordes? «Ça serait bête de ne pas y croire quand tu te retrouves en finale», les deux Américaines McLaughlin et Muhammad semblent en dessus du lot. «Sur les haies, on ne sait jamais», a prédit Lea Sprunger. U.CY