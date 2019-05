Naomi Osaka lance son règne dans un style brutal et théâtral

Musique dans les oreilles, chignon dans les cheveux, coup d’œil las sur les tribunes. Au moment d’entrer sur scène, Naomi Osaka feint un détachement dont elle se sait dépourvue, et qu’elle cherchera à contrefaire pendant trois bonnes heures, trois excellentes heures, dans une étripée féroce avec Victoria Azarenka (victoire 4-6 7-5 6-4). Depuis qu’elle a enlevé les deux derniers trophées du Grand Chelem, série en cours, Naomi Osaka possède une poupée Barbie à son effigie, de l’argent, de nouveaux amis, des emmerdes. Quand elle en parle, ses paupières semblent s’affaler sous le poids de la fonction, puis tomber de sommeil. «Mon statut de numéro un mondial est un peu pesant. Je pense peut-être trop au chiffre adossé à mon nom.»

Japonaise ou Américaine?

Beaucoup d’amis, que des emmerdes: son corps lui réclame du fer, son pays lui réclame un passeport (elle est binationale et le Japon lui demande de trancher d’ici au 16 octobre prochain, date de son vingt-deuxième anniversaire), son ancien coach lui réclame 20% de ses gains pour le restant de sa vie, en vertu d’un accord supposément conclu quand elle n’avait pas un sou, contre une poignée de bobards.

Depuis qu’elle est devenue une vraie No 1, peut-être la première joueuse légitime à ce poste depuis Serena Williams, madame promène son ombre sur les grand-places de l’hystérie, craintive et émotive. «Première fois sur le court Philippe-Chatrier. Je pense que je n’avais jamais été aussi nerveuse de ma vie, avouait-elle mardi. Je pourrais vous donner des raisons logiques, mais je ne suis pas une personne logique. Je ne sais pas pourquoi j’ai pleuré.»

Madame promène ses fragiles certitudes, manque parfois de trébucher (une balle de 5-2 pour Azarenka au deuxième set), avance quand même, rageuse et bûcheuse. «À un certain moment, je n’ai plus regardé le score. J’ai pris point par point. J’ai cet état d’esprit où je sens que je peux gagner. Je sais que si je dois aller chercher au plus profond de moi-même, si je dois breaker, je le ferai, j’en serai capable. Bien sûr, je ne devrais pas attendre la dernière minute…»

La langue bien pendue

En tribune de presse, tandis qu’elle chassait ses démons tout en tirant des passings à «Vika» Azarenka, on en faisait toute une histoire, on lui trouvait un côté Jeanne d’Arc, à jouer avec le feu et arguer de ses origines modestes, tandis que les journalistes japonais noircissaient sagement des pages de chiffres, peu enclins à l’hagiographie. «No English», nous ont éconduit nos voisins.

Ce sera un combat, un de plus, que de se faire comprendre «dans un pays où la notion d’homogénéité ethnique reste forte» («Le Monde»). «Quand je vais au Japon, les gens sont surpris. Ils lisent mon nom et ne s’attendent pas à voir une fille noire» («USA Today»).

Mère japonaise, père haïtien, éducation américaine, pays où elle vit depuis l’âge de 3 ans. Elle jure en anglais, mais promet en japonais. «Quand j’arrive à Tokyo, je ne me sens pas chez moi, mais je suis tellement fascinée que je ne veux jamais repartir.» Intonation nippone, accent américain. À 21 ans, le point de bascule: choisir entre deux passeports, entre un marché japonais extraordinairement juteux mais exclusif et un marché américain qui la ferait reine. Parce que si une seule femme a su prendre le pouvoir, postuler à une domination brutale sur le monde instable et cruel du tennis féminin, c’est bien elle, avec son tennis de Polymanga et ses manières de diva. Alors les jalouses diront certes qu’elle joue de ses détresses avec une langueur étudiée, quasi orgasmique, et qu’elle se prend pour Serena Williams. Sans aucun doute. Mais elle a la langue bien pendue quand ses congénères ont le nez plongé dans le manuel de communication. Elle fixe dans les yeux, prend ses trois secondes d’Habermas (souvent cinq), et pouffe de rire: «Vous voulez vraiment que je vous réponde?»

Serena Williams est l’idole de son enfance, Richard Williams est la référence de son père, son ancien coach était celui de Serena. De la poupée flingueuse, Naomi Osaka a acheté toute la panoplie, toutes les postures victimaires et le phrasé théâtral, la même voix, les mêmes inflexions, les mêmes bouderies, les mêmes rires, les mêmes frusques bariolées, casquette ample sur une tignasse luxuriante. Mais elle en a aussi imité la prise de risque, le courage, la force de persuasion, cette façon d’affronter, d’assumer, de considérer la défaite comme un accident de travail et l’adversaire comme une vision abstraite, de cogner du poing contre ses cuisses pour les faire avancer.

Jusque dans le contenu, tout est pareil. «Je suis nerveuse parce que j’essaie de gagner Roland-Garros. Ce n’est pas tant la pression extérieure qu’une obligation personnelle. J’ai une relation un peu toxique à mon statut, mais cette manière de penser m’a amenée où je suis.» (24 heures)