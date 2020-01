A nouveau battus, les Foxes ne sont plus des fins renards

Il fut un temps, certes éloigné et particulièrement éphémère, où les hommes de Randoald Dessarzin occupaient la tête du classement. Directeur sportif du club, Mathias Fernandez avait même songé à épingler ledit classement au-dessus de son lit.

Aujourd’hui, le club dirigé par Serge Vittoz est loin du compte. Après avoir empilé quatre succès au cours des cinq premières journées de championnat, les Foxes n’en ont plus remporté qu’un seul lors des dix suivantes. Plus rien à se mettre sous la dent depuis leur victoire sur les Lucernois de Swiss Central le 16 novembre dernier.

L’origine de cette dégringolade est notamment due aux nombreux bouleversements que l’effectif a connus ces dernières semaines. Deux Américains ont été coupés (Lester et Calloway) et un autre (Anderson) est indisponible jusqu’à la fin de la saison. Jérémy Landenbergue, l’Américain Steven Green et son compatriote Garrius Holloman (dès ce lundi) ont réintégré un puzzle devenu fragile. Aujourd’hui, Pully Lausanne n’est d’ailleurs plus du tout certain de disputer les play-off. Il reste toutefois sept matches aux joueurs et à l’entraîneur pour faire mentir les esprits chagrins.

Dessarzin y croit encore

Samedi, face à l’un des ténors du championnat, les Foxes n’ont fait illusion que durant un quart d’heure (33-33). La suite des opérations a ressemblé à un long chemin de croix. À cheval sur le deuxième et le troisième quart, ils ont encaissé la bagatelle de 38 points en 13 minutes. La messe était dite. Ce n’est pas tant la défaite en tant que telle que les protégés de Randoald Dessarzin peuvent se reprocher, mais la manière avec laquelle ils l’ont concédée. Le drapeau blanc a été trop rapidement hissé. Le fait qu’Elston Jones (quatre petits points) ait commis sa 5e faute à quelque sept minutes de la sirène finale n’a rien arrangé.

Randoald Dessarzin n’en menait pas large à l’issue de la rencontre. «J’ai la naïveté de penser que j’y crois encore plus que les joueurs, a-t-il soufflé, un brin désabusé. Les trente points s’expliquent en partie par une qualité intrinsèque différente, il ne faut pas se le cacher. On n’a pas les solutions de Neuchâtel. Je pense qu’on accepte trop notre sort. Cela dit, notre début de match était intéressant, jusqu’à 33-33. Mais c’était l’arbre qui cache la forêt, parce qu’à ce moment-là, on était dominés 19-2 en deuxièmes chances. On ne pouvait pas régater dans ces conditions.»

Point positif tout de même pour les Foxes: la belle prestation de Steven Green, auteur de 28 points. Ciblée par l’adversaire, la nouvelle recrue des Foxes s’est intelligemment mise en retrait pour faire jouer ses coéquipiers.