Alexia Paganini épate Sarah Meier

À la recherche de nouveaux talents

À PyeongChang, le patinage artistique suisse sort d’une longue période de glaciation. Son absence à Sotchi avait déclenché la sonnette d’alarme. Depuis, Thomas Häni, le président de Swiss Ice Skating, entré en fonction en 2013, a pris le couteau par le manche. Pour lui, plus question de s’appuyer uniquement sur des champions d’exception et se reposer sur leurs lauriers. «Comme avec Denise Biellmann dans les années 80, on a eu une cette chance de pouvoir compter sur les succès de Stéphane Lambiel et de Sarah Meier pour occuper le devant de la scène, mais c’était aussi un piège. On a trop concentré notre attention sur eux, au risque de nuire au développement d’autres patineurs et de négliger le travail de la relève.»



À retardement, bien après la retraite de ces deux ambassadeurs en or, un chantier de reconstruction a donc été ouvert. «Notre ambition est de créer un vrai système de formation et de favoriser l’implantation de plusieurs centres de performance. On a aussi la volonté de travailler en collaboration avec les clubs et les écoles privées, comme celles de Patrick Meyer à Winterthour ou de Stéphane Lambiel à Champéry, pour dépister et encadrer les jeunes talents», indique Thomas Häni. Un fonds de soutien à la relève a été constitué, doté d’un budget annuel de 600 000 francs. Premier objectif visé: accompagner trois ou quatre patineurs jusqu’aux Jeux olympiques de la Jeunesse, en 2020 à Lausanne. D’ici-là, Alexia Paganini servira d’éclaireuse. «C’est un cadeau pour nous et pas juste une sportive importée comme certains veulent le faire croire. Elle va nous aider à aller de l’avant.»