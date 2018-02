La Maison Suisse fête ses trois médaillés

Jeudi est un jour de fête pour la délégation suisse et ses fans présents à Pyeongchang! Ce matin, ils sont plusieurs dizaines à avoir vibré au rythme des virages et finalement des exploits de Michelle Gisin, Wendy Holdener et Ramon Zenhäusern, les trois nouveaux médaillés du camp helvétique lors du combiné alpin féminin et du slalom spécial masculin.

#GOLD & #Bronze ????????#Switzerland proves to be a #skiing nation once again with @michellegisin and @WendyHoldener on the podium of the women's combined in #Pyeongchang2018!#HoppSwiss #HouseofSwitzerland #Allin4PyeongChang pic.twitter.com/DPzGuFn6a7