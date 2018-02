Les curleurs américains sur le toit du monde

Les Etats-Unis sont allés au bout dans le tournoi olympique. Pas attendus à ce niveau, les Américains ont dominé en finale les no 1 mondiaux suédois, 10-7.

Personne n'aurait sans doute osé miser sur la formation du skip John Schuster avant le début des JO. Et encore moins lorsque les Américains affichaient seulement deux victoires après les six premiers matches du Round Robin. La sélection du Minnesota, qui alignait également John Landsteiner, Matt Hamilton et Tyler George, n'a pourtant jamais baissé la tête, terminant le tournoi sur les chapeaux de roue.

En finale, les Américains ont aussi profité des inhabituels ratés de Niklas Edin, pourtant si redoutable en demi-finale contre la Suisse (victoire 9-3). C'est d'ailleurs le skip suédois qui a précipité la défaite des siens, en laissant les Etats-Unis inscrire un rédhibitoire coup de 5 dans le 8e end.

Les Américains n'avaient, jusqu'ici, gagné qu'une médaille aux JO, en 2006 avec le bronze de la formation de Pete Fenson. Derrière les Américains et les Suédois, on rappellera que la médaille de bronze est revenue à la Suisse, victorieuse du Canada vendredi dans la petite finale. (ats/nxp)