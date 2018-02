Les curleurs genevois font bonne garde et transforment la pierre en bronze

Dans les gradins, Rafaela, la maman de Valentin Tanner, pleure comme une Madeleine. Son fiston est médaillé olympique! Il aurait pu, comme elle, se mettre à la danse. Mais à Tivoli, son studio se trouvait juste au-dessus de la piste de curling. Curieux, le petit garçon de 7 ans est entré pour voir. Voilà comment est née une passion. «À l’école, personne ne connaissait ce sport étrange. Plus tard, on m’a souvent chambré. «À la maison, c’est toi qui dois faire le ménage!» Cette moquerie, combien de fois ne l’ai-je pas entendue», se plaît à raconter le lead du CC Genève. Il en rit à chaque fois.

Une folle farandole

Là, sur la piste de Gangneung, Valentin Tanner est au septième ciel, embarqué dans une folle farandole. Oui, c’est bien lui, le roi du balai! Avec sa bande de potes, il vient de battre le Canada de Kevin Koe, double champion du monde, à l’issue d’une petite finale d’une grande intensité (7-5). Et il trouve ça «très cool». Six sur six! Jamais, depuis qu’il représente la Suisse en grands championnats, le Team de Cruz n’est redescendu du podium après sa 3e place aux Mondiaux 2014 à Pékin. «Mais attention, il ne faudrait pas lasser les gens, cela fait déjà notre cinquième médaille de bronze…»

Au dixième end, au moment de porter l’estocade, le bras de Benoît Schwarz n’a pas tremblé. «Il ne connaît pas le stress», s’extasie son frère Arthur, plus fier qu’Artaban. Pendant une semaine, le plus grand fan de l’équipe genevoise s’est égosillé comme un rossignol. Il a joyeusement massacré les Lacs du Connemara et hurlé ses encouragements. Mais là, coupure de son! «J’étais mort de trouille. Heureusement, Benoît a assuré le coup», dit-il. Sa dernière pierre lancée, le frangin adulé a vu «voler des balais» et son rêve se réaliser. «Ensemble, on bosse dur depuis des d’années, c’est pour nous la plus belle des récompenses», confie-t-il.

Étonnante alchimie

Chez ces quatre-là, le pluriel sera toujours de mise, les singularités unies pour le bien commun. Pas de Zorro, pas de zéro, juste des héros ordinaires qui excellent dans l’art de la génuflexion et apportent tous leurs pierres à l’édifice. Étonnante alchimie qui rassemble, par ordre d’apparition, un drôle de coco, un chef analyste, une crème de Toto et un petit prince. Valentin Tanner, on l’a reconnu, est là pour chauffer l’ambiance et la glace. Mais avant de partir faire la teuf, le barman dans un sauna coquin raconte les coulisses d’une victoire épatante. «Franchement, la veille, après la rouste reçue par la Suède, on a eu du mal à nous endormir. Mais au réveil, c’était un nouveau jour. C’était la chance de notre vie, on n’allait pas la jouer à la retirette…»

Puis vient Peter de Cruz, le stratège ému aux larmes, lui aussi un enfant de Tivoli. Ses premiers Jeux sont pour lui une révélation. «Je comprends aujourd’hui pourquoi des sportifs s’acharnent tant pour y revenir. C’est tellement fort en émotions», s’émerveille-t-il. Fort à en perdre parfois ses moyens? «C’est sûr que ça use, que ça prend de l’énergie. Pour s’en préserver, il faut rester dans sa bulle, mener une vie très stricte», répond-il. Claudio Pätz confirme. Quatre ans après Sotchi et des Jeux décevants, le Zurichois a apporté son expérience à des Welches qui lui ont permis de se relancer. Mais pour lui, l’aventure devrait s’arrêter là, en apothéose. À 30 ans, sa famille et la reprise de la fiduciaire paternelle ont sa priorité. À moins que…

Car en curling, il ne faut jamais jurer de rien. Avant de faire le malheur de l’ogre canadien, privé de médaille olympique pour la première fois depuis 2002, Benoît Schwarz avait réalisé le coup de maître du tournoi en faisant d’une pierre… cinq points! C’était jeudi, en tie-break contre la Grande-Bretagne, la Suisse n’en menait alors pas large. Le soir, elle sombrait contre la Suède. Durant cette semaine de toutes les audaces et de tous les dangers, Benoît Schwarz a-t-il une fois eu peur de tout perdre? «Oui, aujourd’hui, à vingt minutes de la fin du match. Mais je me suis dit qu’on ne s’était pas préparés toute notre vie pour finir chocolat!»

«Cela vaut presque une médaille d’or»

Découvert il y a vingt ans, le filon n’est pas épuisé. Le CC Genève est bien le digne héritier du Lausanne Olympique de Patrick Hürlimann, titré à Nagano. «Cette nuit-là, je m’étais levé pour suivre la finale. C’est à cette occasion que j’ai découvert la beauté du curling», se souvient Guy Parmelin, présent hier à Gangneung pour encourager Peter de Cruz et ses coéquipiers. Ministre des Sports, le conseiller fédéral a apprécié. «Chapeau, ils ont réussi un superbe résultat. Cette fois, je n’aurai pas besoin de leur envoyer un SMS de félicitations!»

La 3e place des curleurs genevois a déclenché un concert de louanges. Avis d’expert avec Patrik Lörtscher, l’un des héros de 1998. «Même après leur lourde défaite contre la Suède, j’étais persuadé qu’ils avaient les moyens de monter sur le podium. Il fallait juste qu’ils retrouvent la justesse de leur jeu. Leur performance me rappelle un peu la nôtre. Comme nous, ils ont bousculé les Canadiens et les ont poussés à la faute.»

Également en bronze à Vancouver, Ralph Stöckli loue les mérites de ses anciens protégés, champions du monde juniors la même année à Flims. «Ils ont réussi le match parfait. Pour moi, cela vaut presque une médaille d’or», assure le chef de mission, pas vraiment surpris de les voir à ce niveau-là. «À l’époque, ils avaient déjà un très gros potentiel.»

C’est donc bien en 2010 que l’équipe soutenue par le Team Genève est née à l’ambition. «De retour des Jeux, Ralf Stöckli nous avait fait une causerie avec sa médaille autour du cou. Cela nous avait donné des idées. On venait de remporter le titre national et pas grand monde, sinon notre famille, croyait en nous», raconte Valentin Tanner. «Déjà à cette époque, on avait quelque chose en nous. C’était la passion pour le curling et elle ne nous a plus jamais quittés», ajoute Benoît Schwarz. P.B.

