Michelle Gisin a suivi la voie tracée par sa sœur pour décrocher les étoiles

Sa sœur, Dominique, avait tout prévu, en lui traçant son destin, il y a quatre ans à Sotchi. Pour cette famille en or cette belle histoire avec les Jeux olympiques se perpétue, comme par enchantement. «Elle m’a montré que c’était possible de décrocher les étoiles et c’est ce que j’ai fait!» Michelle Gisin, la petite dernière, s’est engouffrée à son tour sur cette voie royale. Avec culot et brio. Son père, Beat, qui lui a transmis cette joie de skier, était forcément très ému. Sa mère, Béa, qui la réconfortait quand gamine elle se blessait, a versé aussi une larme. Et le géantiste italien Luca de Aliprandini, son petit ami, celui qui lui a appris à se dépasser, également. Ils peuvent tous être extrêmement fiers d’elle aujourd’hui.

On l’attendait déjà la veille dans la descente, mais c’est finalement en combiné, le dernier de l’histoire aux Jeux, que l’Obwaldienne de 24 ans a plongé la tête la première sur cette formidable consécration. «C’était trop beau qu’on puisse être là les deux ensemble», s’est exclamée la cadette, si fusionnelle avec son aînée qui a toujours été sa source d’inspiration. «On ne se ressemble pas uniquement physiquement, sourit Michelle. On a huit ans de différence et si cela n’a pas toujours été facile entre nous, elle a toujours été un exemple pour moi en me donnant de bons conseils. Son coaching a été parfait.»

«Elle s’est occupée de tout»

Cela avait encore été le cas mercredi alors que Michelle se plaignait de maux de tête après sa chute à l’arrivée de la descente. «Dominique est restée avec moi tout l’après-midi et toute la soirée. Elle s’est occupée de tout, si bien que je n’ai eu aucun stress. J’ai pu juste me détendre et bien dormir», a-t-elle raconté après avoir mis tout son cœur et toute son énergie dans un slalom d’anthologie, laissant après sa belle descente matinale Mikaela Shiffrin à près d’une seconde et Wendy Holdener au troisième rang à 1’’44. Quel triomphe!

Que ce soit dans l’aire d’arrivée où elle recueillait les réactions des athlètes pour la SRF puis plus tard lors de la remise des médailles et de l’hymne national, Dominique n’a pas réussi à contenir ses émotions. Elle a versé un torrent de larmes; elle s’y attendait. «C’est hypergénial! Elle a attaqué son slalom comme une championne olympique, je suis trop fière d’elle», a lâché la championne olympique de descente à Sotchi. Très sollicitée dans la raquette d’arrivée pour qu’elle vienne parler au monde entier de sa petite sœur, la consultante, très émue, ne voulait surtout pas voler la vedette à sa frangine. «C’est son jour!» a-t-elle jubilé.

Un titre pour commencer

Il est vrai que Michelle, qui ne s’était encore jamais imposée en Coupe du monde, a bien choisi son moment, «son jour» de gloire, pour monter sur la plus haute marche du podium: quoi de mieux en effet qu’un titre olympique pour commencer! «Oui, c’est incroyable, poursuit celle qui était déjà vice-championne de la spécialité il y a un an à Saint-Moritz. Remporter ma première victoire ici, c’est la plus belle chose qui pouvait m’arriver. Je suis la plus heureuse de la terre. Je sais que ma sœur est très fière de moi et moi je le suis aussi pour tout le travail que nous avons accompli toutes les deux. Sans son aide, je n’aurais jamais pu réaliser autant de progrès dans les disciplines de vitesse. Mon frère Marc m’a aussi beaucoup aidé, ou encore Luca, mon chéri, qui m’a donné confiance. Cette médaille d’or, je la partage avec toutes ces personnes.»

Après avoir raconté au monde entier son bonheur et chanté l’hymne national à la cérémonie protocolaire à côté de son amie Wendy, Michelle Gisin a poursuivi cette journée inoubliable à la Maison Suisse, où elle a pu trinquer avec sa famille et ses supporters. «Mais je ne vais pas fêter trop longtemps, car je ressens encore des douleurs à la tête. Et comme je n’ai pas eu un jour de repos depuis le 12 février, j’ai vraiment besoin de lever le pied. Je me réjouis de rentrer chez moi à Engelberg.» La championne olympique de combiné y sera accueillie comme une reine. Comme Dominique il y a quatre ans. Sa frangine, son frère et ses parents ont semble-t-il tout prévu! (24 heures)