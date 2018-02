Un tir au but qui vaut de l'or pour les Etats-Unis

Les Américaines ont pris jeudi leur revanche sur leurs voisines canadiennes qui les ont si souvent tourmentées: elles ont enfin brisé la malédiction et remporté la médaille d'or du tournoi de hockey sur glace en s'imposant 3-2 aux tirs au but dans la finale des Jeux de Pyeongchang.

LAMOUREUX’S WINNER. USA GETS GOLD pic.twitter.com/zzPWyilraE — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 22 février 2018

Jocelyne Lamoureux-Davidson scores an incredible shootout goal to win the Olympic gold medal for the United States, the first in 20 years. #PyeongChang2018 pic.twitter.com/h2c35gFMZo — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 22 février 2018

Depuis l'apparition du hockey féminin aux JO, les Américaines avaient remporté le premier tournoi, à Nagano en 1998, mais le Canada avait raflé les quatre titres suivants, remportant au passage 24 matches consécutifs aux Jeux.

Finally!



Team USA ends its 3-game losing streak against Canada in the gold medal match, winning 3-2 in a shootout. pic.twitter.com/xlTAwppyU4 — SportsCenter (@SportsCenter) 22 février 2018

38 years to the day was the “Miracle on Ice”#TeamUSA does it again ???? pic.twitter.com/NQvJrkhteP — Bleacher Report (@BleacherReport) 22 février 2018

Médaillée de bronze il y a quatre ans à Sotchi, l'équipe de Suisse a connu cette année l'élimination en quart de finale et a terminé à la cinquième place.

(afp/nxp)