Petit papillon vole de ses propres ailes, attiré par la lumière des projecteurs

Il était vain d’attendre des discours à la gomme sur le bonheur d’être là, «devant vous, guys», et autres litanies rose bonbon sur les défaites qui rendent plus forts – comme si le fait de perdre pouvait troubler le sentiment d’être un tocard. Belinda Bencic veut tout gagner, les bons comme les mauvais matches. Ce n’est pas une obsession, pas même une ambition: c’est de naissance. Le reste n’est que simagrées.

«Je suis très déçue», a bougonné la Saint-Galloise, les yeux encore injectés de sang. Elle ne se l’explique pas. C’est comme ça: «Si je devais citer un souvenir de petite fille, ce serait Federer qui remporte Wimbledon en 2003. J’ai rêvé devant ce trophée. J’ai rêvé de le soulever. Par la suite, à ma grande déception, j’ai appris que les femmes ne recevaient pas le même. Mais j’ai toujours adoré ces cérémonies où l’on remet la coupe au vainqueur.»

Frustrations et colères

Tout gagner. «Tout…» Sans doute est-ce une part de son entêtement prodigieux, de son karma de championne éprouvette, mais peut-être est-ce aussi la source de ses frustrations constantes, des colères qu’elle dirige vers son père, avec des petits détours par les ramasseurs de balles, quand elle joue – mal. «BB» dit s’émanciper dans cet état d’impétuosité permanente, mais ne fut-ce pas sa perte, jeudi, face à une Bianca Andreescu (19 ans) souvent dominée, parfois larguée, vainqueur au courage 7-6 (3) 7-5? Perte d’énergie, de temps, de maîtrise…

«Bianca a mieux négocié que moi les points importants. Tout est là. Mais je n’ai pas craqué nerveusement», soutient Belinda Bencic, qui aura tout de même gâché une balle de premier set à 5-4 (sur service Andreescu), six balles de break dans le même set, puis trois jeux de service consécutifs dans la deuxième manche, alors qu’elle menait 5-2! «Ce n’est pas une question de sang-froid: j’ai commis des erreurs stupides. Après, tout est allé très vite.»

Tout est toujours est allé très vite pour Belinda Bencic qui, à 17 ans comme à 22, répète son idée fixe de «devenir No 1 mondiale» et de «gagner un Grand Chelem». Elle ne craint pas les jugements de son pays, une Suisse qu’elle arbore fièrement dans les interviews, mais où elle reste le produit d’une ambition ostentatoire, d’origine économique. Comme elle n’a pas craint de s’aliéner la foule, jeudi, en applaudissant ses braillées.

Un acte de résistance

Elle ne sera jamais un standard, une joueuse bien comme il faut (blind test). Elle cultive sa différence avec ce qu’il faut d’exigence et ce qu’elle revendique d’inflexibilité, petite chrysalide à tête de mule, née pour gagner, papillon de nuit attiré par la lumière des projecteurs.

Elle a tout, il ne lui manque «qu’un pour cent de mental, de condition physique et d’efficacité au service pour espérer gagner un Grand Chelem». Elle a presque tout, donc: la force de caractère, de travail et de conviction. Le timing, la lecture du jeu, la capacité d’anticipation. Un œil, une patte, un doigté. Et l’allant, naturellement. Cet allant qui mène à tout, à condition de savoir où l’on va.

Ses qualités intrinsèques de finesse et de sagacité, déjà, constituent un acte de résistance dans ces courts où l’on s’étripe, où sa main distribue le jeu comme d’autres les coups. D’un souffle créateur, Belinda Bencic soumet une réponse intelligible à l’institutionnalisation de la brutalité, sans que ce ne soit une posture intello ou une coquetterie d’esthète: il ne s’agit pas seulement de séduire, mais de conquérir.

«Je veux gagner en tout. Je ne peux pas m’imaginer à 50 ans sur le circuit seniors juste pour le plaisir de taper la balle. Je crois que je ne pourrai pas. Il doit toujours y avoir un objectif.»

Avec Bianca Andreescu, elle s’érige en leader d’une nouvelle intelligentsia de joueuses complètes, capables de contrer l’hégémonie d’un tennis monomaniaque, d’inspiration utilitaire, propagé par la culture anglo-saxonne du rendement immédiat. Là où ses contemporaines mènent une guerre d’usure, Belinda Bencic entre dans leur cerveau pour y introduire le doute (changements de rythme, de trajectoire, d’effets) et voler du temps (prise de balle précoce, jeu vers l’avant, appuis ouverts).

Une nouvelle relation

Elle est de ces créatures du désir qui obéissent à une volonté puissante, celle d’un père mentor, dont on décide qu’elles baigneront dans la compétition alors qu’elles barbotent encore dans le placenta, et dont on oriente le bassin vers le carré de service avant même de leur apprendre à faire pipi dans le pot. À 7 ans, sa famille fondait déjà une société dédiée au financement de sa carrière.

Avec cette première demi-finale en Grand Chelem, c’est un peu comme si «BB» était arrivée à terme; mais par elle-même, en trouvant sa voix, en réengageant son père après l’avoir congédié. «Il me comprend mieux que personne. Il sait quand je vais douter ou sortir de mes gonds. Mais d’abord je devais rompre nos liens, faire un pas en arrière pour mieux me repositionner dans cette relation. Aujourd’hui, nous avons marqué une distinction plus nette entre notre vie de famille et nos contacts professionnels. J’ai un père et j’ai un coach. Il n’y plus de confusion.»

À l’heure de quitter l’US Open, petit papillon semblait voltiger de ses propres ailes, attiré par les néons de la ville qui ne dort jamais, là-haut, tout en haut de l’échelle: «Je suis allée plus loin que je ne l’espérais et j’ai le sentiment que ce tournoi m’a lancée.»