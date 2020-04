Privée de son club, elle ressent un grand vide

Les habitués de longue date du vétuste stade de la Pontaise la connaissent tous. Durant près de six décennies, Éliane Michod (70ans) a été l’incontournable supportrice No1 du Lausanne-Sport. D’abord du haut des tribunes sud puis nord, et ensuite, depuis 1998, discrètement assise sur sa chaise roulante, tout près de la sortie des joueurs, sur la piste d’athlétisme.

Une silhouette qui a toutefois disparu depuis bientôt cinq ans. «Le dernier match du LS auquel j’ai pu assister remonte à un déplacement à Neuchâtel en 2015 (ndlr: le 27juillet). À partir de ce jour-là, je n’ai plus eu la force et le courage de me déplacer pour voir un match. Parce que ma santé a subitement décliné et puis que, d’un jour à l’autre, la sécurité m’a ordonné de me tenir derrière une barrière, loin des joueurs qui ne pouvaient donc plus me toucher amicalement la main à leur sortie du terrain. Un bref contact et quelques petits mots échangés qui m’apportaient le courage nécessaire pour bien aborder la semaine suivante.»

Une aide devenue indispensable pour Éliane depuis ce jour de janvier 1997 où sa vie déjà compliquée – elle élevait seule ses deux enfants après le décès de son mari huit ans plus tôt – bascule soudainement dans un interminable cauchemar. Suite à une glissade comme tant d’autres sur un passage pour piétons, elle doit passer dix-huit mois entre le CHUV et l’hôpital orthopédique avant de se voir contrainte de se déplacer en chaise roulante pour le restant de ses jours. «Dans tous les moments pénibles de mon existence, raconte-t-elle avec émotion, le LS m’a aidée à m’en sortir, à vaincre mes angoisses. Les visites et les cadeaux que m’ont faits les joueurs durant ces mois pénibles m’ont permis de ne pas sombrer dans le désespoir.»

Elle sillonne le pays en car

Une fois hors de l’hôpital, Éliane se raccroche plus que jamais à son club. Avec le car des supporters les plus assidus, elle sillonne le pays. «Entre 1998 et 2013, je ne pense pas avoir manqué un seul match du LS en Suisse, dit-elle avec un large sourire. Malgré l’immense tristesse causée par cette faillite en 2003, ces quinze années ont été parmi les plus heureuses de ma vie. Les deux victoires en Coupe de Suisse, les promotions depuis la 2eligue inter jusqu’à la Super League et l’épopée de 2010 en Coupe ont été des moments d’une rare intensité partagés à chaque fois avec les joueurs et le staff. Sans hésiter, je peux dire que juste après mes enfants et mes petits-enfants, c’est le LS qui m’a apporté mes plus grandes joies et mes émotions les plus fortes. Sans ce club, je pense d’ailleurs que je ne serai plus là aujourd’hui.»

Le LS est une thérapie

Même si elle n’a plus pu se déplacer à la Pontaise ces dernières saisons, celle que les joueurs surnomment la «Mascotte» n’a pas tourné le dos à son club. «À l’époque où j’allais au stade avec mon père, je suivais les matches du LS à la radio quand il jouait à l’extérieur. Maintenant, je les regarde tous à la TV et, croyez-moi, je n’en rate pas un.» Un grand bonheur dont Éliane est privée depuis plusieurs semaines. «Je vis très mal cette période, car j’adore aussi le foot anglais et Roger Federer. Depuis très longtemps, ma vie est rythmée par le sport. Et là, plus rien. Mon existence est devenue vide.»

Éliane est convaincue que le LS est la seule thérapie efficace possible pour elle. Ce club et ces personnes qui le composent aujourd’hui sont cette bouée de sauvetage dont elle a besoin. «Il faut que le championnat reprenne pour que le LS obtienne ce qu’il mérite. Et que moi je trouve le courage et l’aide indispensable pour remonter une dernière fois à la Pontaise afin de les voir fêter cette promotion. Parce que je n’irai pas à la Tuilière. Pour moi, l’histoire du Lausanne-Sport est liée à la Pontaise. Et lorsque je partirai définitivement, j’aimerais que mes cendres soient disséminées sur ce terrain.» Là où elle n’oublie jamais de faire déposer un bouquet de fleurs à chaque fois que disparaît l’un des «Seigneurs de la nuit». «Il n’y a désormais plus que Roby Hosp et Pierre Kerkhoffs qui sont encore en vie, soupire-t-elle tristement. Les Ambruster, Dürr, Eschmann, Tacchella et consorts sont tous partis, parfois depuis longtemps déjà.»