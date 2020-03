Être un privilégié ne protège pas de la dépression

Il a fallu réprimer un sourire narquois pour y réfléchir à deux fois. C’était il y a trois jours, les propos de la femme d’Angel Di Maria, l’international argentin du PSG, avaient à la fois le parfum de l’indécence et celui de la détresse. Jorgelina Cardoso disait toute la douleur de son mari, combien il tourne en rond, comment il vit si mal le confinement à Paris, tellement qu’elle ne peut lui laisser ses filles qu’un moment l’après-midi. «Il ne peut plus supporter», avait-elle souligné à distance à une télé argentine samedi soir, dans un murmure mouillé d’une tristesse infinie.

À considérer les conditions de confinement de cette star du foot, qui touche plus d’un million de francs par mois et qui vit dans une somptueuse demeure, la tentation est grande de lui demander, pour comparer, de rester cloîtré dans 35 m2 avec sa Jorgelina et ses deux fillettes, tout en faisant ses courses avec 30 euros à la supérette du coin, afin qu’il nous épargne ses états d’âme.

Un vide psychologique

Mais il ne faut pas s’interdire de penser au-delà de cette première réaction. Le confinement est une épreuve pour tous, le footballeur pro y compris. En souffrirait-il plus que le commun des mortels? Vidé de sa substance, obligé de trouver à domicile, l’endroit fut-il spacieux et aménagé, les ersatz de sa vie d’avant, de son métier-passion, ce privilégié privé de plus de son rendez-vous avec le public, aurait-il des raisons plus que d’autres de ressentir un malaise? Parce qu’il éprouve psychologiquement ce sentiment de solitude? Parce que physiquement aussi il s’éteint et qu’il le sent bien, rien ne remplaçant un quatre-quatre et encore moins un match?

Sur le plan psychologique, Lucio Bizzini sait de quoi il parle. Le psychologue, ex-Servettien, ex-international suisse, a des éléments de réponse. «Nous sommes dans la problématique du rapport de soi-même avec une situation donnée, explique-t-il. Sur ce plan, les moyens, le salaire, les conditions de vie ne sont en aucun cas un antidote à la souffrance psychique, si elle se manifeste. Rien ne protège de la dépression, même si on peut instinctivement se dire qu’il est plus simple d’avoir la vie de Di Maria, que d’être confiné dans un HLM. Pour un footballeur pro, il y a sans doute plusieurs manques à combler. Je parle de l’entraînement en commun, du programme avec des échéances fixes à venir, de la confrontation avec le public hebdomadaire. Ce sont autant de vides qui peuvent provoquer une sensation de vide dans la tête aussi.»

Une perte physique

Et puis cet épisode dépressif, rapporté par la femme de Di Maria, guette peut-être plus facilement celui dont l’exercice physique intensif est le métier, qui perd ses repères. Et sa condition, dans tous les sens du terme. À ce niveau, c’est Finn Mahler, médecin du sport à l’Hôpital de la Tour, qui parle des conséquences physiologiques.

«Mikaela Shiffrin a montré, dans une vidéo sur YouTube je crois, que ce qu’on pouvait faire à la maison en termes d’entretien physique est spectaculaire. Un vélo d’appartement, des escaliers, des altères et la plupart des sportifs peuvent travailler à domicile, à part les nageurs et quelques autres sports sans doute. Mais il faut le dire aussi: cela ne suffit pas pour remplacer, notamment pour le football, ce qui est fait la semaine à l’entraînement et en match bien sûr. C’est cela qui peut peser pour un professionnel.»

Concrètement, le confinement implique une perte de condition physique. «Si l’on effectue une mesure de performance par cardio-fréquencemètres, après un confinement un sportif sera incapable d’approcher les mêmes chiffres qu’en temps normal, assure Finn Mahler. Parce que si la force pure peut être maintenue avec les programmes individuels à effectuer seul, la mobilisation de certains muscles ne peut se faire à domicile, dans les mêmes conditions que lors d’un entraînement collectif.»

La perte est difficile à chiffrer, le spécialiste ne s’y aventurera pas. En revanche, il est affirmatif sur un point. «Après tout cela, il faudra dans l’idéal quatre semaines pour être à nouveau compétitif, au niveau d’avant l’arrêt. Mais à l’heure actuelle, on ne sait pas si les championnats vont reprendre ou pas. Entre la situation psychologique, les questionnements quant au physique et l’absence d’horizon, ce n’est pas simple à gérer, peut-être davantage dans un sport d’équipe comme le football.»

Gaël Ondoua: «Il y a comme un vide»

À l’heure du télétravail, ou du «plus de travail du tout», le footballeur professionnel a sans doute le beau rôle. Son boulot à distance, désormais, c’est de se maintenir en forme. Il a l’habitude d’être assisté, il l’est toujours: on lui a préparé un programme individuel, ses efforts sont comptabilisés parce que relié technologiquement au staff technique et aux spécialistes de sa préparation. Sans doute lui donne-t-on aussi des conseils en nutrition. Rien n’est laissé au hasard. Sauf l’homme.

Comment le vit-il, ce confinement, cette absence d’entraînement, de dynamique de groupe, d’interaction avec un public? Gaël Ondoua, professionnel camerounais du Servette FC vit seul à Genève. Sa femme et sa fille sont restées à Moscou, où le footballeur en herbe qu’il était a grandi seul (au centre sportif du Lokomotiv), sans ses parents, dès l’âge de neuf ans!

«D’abord, je ne vais pas me plaindre, commence-t-il. Je ne veux pas penser à ma petite personne, mais aux autres. Maintenant, s’il faut parler en tant que footballeur pro, je dirais que mon parcours de vie m’aide à m’adapter aux circonstances. Je peux comprendre que pour certains collègues cela ne soit pas facile. Il y a comme un vide, c’est sûr. On a beau s’entretenir à a maison, rien ne remplace un match. Ni le public. Si tu ne fais pas attention, il est possible de craquer psychologiquement. Surtout dans cette période de flou, sans savoir si le championnat va reprendre ou pas.»

Sur le plan physique, il sait aussi très bien que les entraînements collectifs, c’est autre chose qu’un programme individuel à domicile. «Oui, parce que notre métier, c’est la concurrence sur le terrain, chaque jour, pour gagner une place qui n’est jamais acquise, rappelle Ondoua. Et il y a le match de championnat qui fait également défaut. L’étudiant révise ses cours en fonction des examens à passer. C’est le sens de sa révision. Pour nous c’est pareil. Sauf que nous n’avons plus cette évaluation, pour nous situer. Et après, il faudra une préparation avant la reprise, si elle a lieu. Parce que nous serons tous moins forts qu’avant. Et qu’il y aurait sinon un risque de blessure. C’est compliqué. Mais encore une fois, il faut s’adapter, sans se plaindre.» D.V.