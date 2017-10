De Pierro, Cissé et Yverdon gardent le rythme

Yverdon a dû s’en remettre à un défenseur central pour s’assurer la victoire samedi au Stade municipal. Face à un Zurich M21 coriace, Adriano De Pierro a réussi un doublé, offrant ainsi les trois points à son club, qui se rapproche de la tête et du Stade Nyonnais (lire l'encadré). «Ils ont bien joué les balles arrêtées», pestait Ludovic Magnin, désormais aux commandes de la réserve zurichoise. L’ancien international vaudois, très virulent envers l’arbitre depuis son banc, n’a pu que constater l’ouverture du score par l’inévitable Djibril Cissé sur penalty juste après la pause (48e), suivie de la première réalisation de De Pierro, sur corner.

Si les Yverdonnois ont rejoint le vestiaire sur un score nul et vierge, ils s’étaient déjà créé de nombreuses occasions avant le thé. Malgré la sortie de Brice Ngindu – blessé au genou après 18 minutes –, les «Vert et blanc» ont touché du bois à trois reprises durant la première mi-temps. Additionné au manque de réussite des Quentin Rushenguziminega, Arthur Deschenaux et Djibril Cissé, guère en réussite, cette panne de réalisme aurait pu coûter cher aux Vaudois. Les protégés d’Anthony Braizat ont même failli se retrouver menés, les Zurichois passant à deux doigts d’ouvrir la marque à la 44e minute.

Il aura fallu une faute de Yassin Maouche sur Allan Eleouet pour permettre à Cissé de débloquer la situation en marquant son 11e but cette saison en championnat, le 4e sur penalty. C’est ensuite De Pierro, sous la tempête, qui a douché les derniers espoirs zurichois.

«Mes buts, je suis allé les chercher, souriait le double buteur du jour à l’issue de la rencontre. On était présent dans les duels, dans l’agressivité.» Même les occasions manquées n’ont pas entamé l’optimisme de l’ancien du LS. «J’étais confiant à la pause. Cette équipe sait ce qu’elle veut.» Cependant, le niveau de jeu des Yverdonnois reste parfois perfectible. «Je leur souhaite d’aller le plus haut possible, a ainsi relevé Magnin, qui a débuté sa carrière professionnelle dans le Nord vaudois. Cependant, je vois d’autres formations plus fortes dans ce championnat.» (24 heures)