Psy du circuit, Rubin rate son rendez-vous avec «RF»

Noah Rubin ne jouera pas contre Roger Federer. Il a été renvoyé à son anonymat, mardi dans le brouhaha du court No 8. Une défaite mortifiante contre le Britannique Jay Clarke sur un terrain de passage, l’allégorie saute aux yeux. Mieux, elle prend aux tripes. Car ce New-Yorkais de 23 ans – champion junior à Wimbledon en 2014 et 182e mondial – est aujourd’hui le porte-voix des opprimés du circuit, à mi-chemin entre un psy et un journaliste.

Tout a commencé en janvier, sur Instagram et par ces mots: «L’idée que je ne sois pas à la hauteur de ceux qui ont tant sacrifié pour moi me hante parfois.» Sur le modèle de «Humans of New York», Noah Rubin appelait ses pairs à venir confesser leurs vulnérabilités. «Behind The Racquet» (Derrière la raquette) était né, avec sa formule immuable: un portrait imposé derrière l’outil de travail et une liberté de ton totale. Aux trois coups de Wimbledon, la page avait déjà compilé une quarantaine de témoignages.

Que découvre-t-on au fil de ces morceaux d’intimité? Une mosaïque de fêlures que la vie de joueur de tennis peine à soigner. La solitude et la précarité aussi. Car la majorité des intervenants évoluent entre la 100e et la 300e place mondiale, ingrate antichambre de l’excellence. «Dans son fonctionnement, le tennis arrive à te définir presque entièrement tout en te rendant insignifiant, insiste Noah Rubin. Perdre chaque semaine au milieu d’une foule d’adversaires qui se renouvelle sans cesse ne garantit qu’une chose: si la lumière s’arrête un jour sur toi, elle va vite diminuer.»

Derrière les cordages de leur raquette, on croise Lloyd Harris, première victime de «RF», Ernesto Escobedo dont «le bégaiement agit comme un frein» ou Cameron Norrie, victorieux mardi, qui revient sur ses excès estudiantins. Ana Konjuh (20e mondiale en 2017) parle, elle, de cette «douleur au coude qui l’accompagne depuis qu’elle a douze ans». Et Madison Keys (voir ci-dessous), finaliste à l’US Open 2017, s’ouvre sur un dérèglement alimentaire qui l’a conduite à la dépression durant son adolescence. «J’ai laissé des étrangers changer la façon dont je me voyais. Ils ont abîmé le rêve que je poursuis depuis mes quatre ans.»

Alors que ses dirigeants se déchirent en coulisses depuis des mois, le tennis trouve avec «Behind The Racquet» un livre de doléances qui devraient les ramener au seul constat urgent. Aucun sport aussi global ne permet à une si petite élite de vivre décemment. «Notre sport s’articule autour d’un système qui est cassé, appuie Noah Rubin dans «The New York Times». C’est l’un des sports les moins vendeurs et les moins faciles d’accès pour ses fans. Je le vis mal car j’adore le tennis. Dans certains pays, comme les États-Unis, le tennis meurt. Les tournois perdent de l’argent, les tribunes sont vides et les joueurs vivotent comme ils peuvent. Ils ne sont pas heureux.»

Il rêve d’un circuit repensé

Celui qui se sent «presque comme un psychologue» rêve d’un circuit totalement repensé, avec une saison plus courte et davantage de compétitions par équipes. Pour économiser les corps et soigner les solitudes. Utopique? Au minimum à contre-courant. Alors Noah Rubin prend son appareil photo et écoute ses compagnons de route. «En regardant autour de moi, je me disais que les gens ne connaissaient pas leur histoire. Alors je leur demande de développer même si parfois j’ai juste envie de dire que je suis désolé.»

S’il avait réussi à s’extraire de l’anonymat du court 8, Noah Rubin aurait porté un peu de tous ces destins, jeudi sur le Centre Court de Wimbledon. Il a laissé passer sa chance et la lumière d’un rendez-vous avec Roger Federer. Pour avoir de ses nouvelles, il faudra faire l’effort de regarder «Behind The Racquet». (24 heures)