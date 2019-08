Quand le nouvel oiseau lémanique prend son envol, ça décoiffe

Le bébé va bien. Il fait déjà ses nuits. «Mais nous, on ne compte pas nos jours», lance Bertrand Favre, entre deux gorgées de bière bien fraîche. Jeudi dernier, après une nouvelle journée passée au fil de l’eau, tous les acteurs du développement du nouvel oiseau lémanique goûtent à ces heures magiques quand la rade s’embrase au soleil qui caresse les crêtes du Jura. Il y a du beau monde sur l’esplanade qui accueillera dans un an la nouvelle base nautique de la SNG. Ça débriefe. On met des mots savants sur les sensations des navigants.

«Ce bel espace a été idéal pour travailler à l’assemblage et à la mise à l’eau du TF35, poursuit le coordinateur du projet et Serie Master. On sort de deux semaines très intenses, durant lesquelles il a fallu assembler un puzzle très complexe.» Pensé par un conglomérat d’architecte et d’ingénieurs suisses, espagnol, anglais et français, construit en Bretagne dans les meilleurs chantiers navals, le nouveau catamaran de référence lémanique est arrivé en mille morceaux à Genève. Ce bijou technologique a été chouchouté par plusieurs membres des équipes, qui ont déjà réservé leur bateau pour la saison prochaine. «C’est assez génial de voir tout ce boulot qui est fait en commun, apprécie Ernesto Bertarelli. Il y a une magnifique énergie qui est mise au service du développement de ce fleuron du savoir-faire suisse. Une fois encore, on peut dire sans fausse modestie que notre pays est à la pointe.»

Le patron du team Alinghi est emballé. Et pour cause. Jeudi, il a tiré ses premiers bords sur le No 0 du nouvel oiseau lémanique. «C’est génial. Tout simplement génial. Il y a un potentiel absolument incroyable et nous n’en sommes qu’au tout début du développement. Mais une chose est certaine: ce bateau est extrêmement bien né.»

Comme son grand frère, le D35, il va sans doute connaître quelques crises de croissance. Rien que de très normal dans une discipline qui déteste l’immobilisme. «L’évolution fait partie intégrante de la voile, souligne Coraline Jonet, équipière sur Alinghi. Le D35 a 16 ans et on trouve encore cette saison des petites choses pour l’améliorer et gratter quelques dixièmes de nœuds de performance. Alors, je vous laisse imaginer la marge avec un bateau qui vient de toucher l’eau pour la première fois!»

«Une belle émotion»

C’était mardi dernier. Avec déjà une première grosse satisfaction. «Le bateau flotte, se marre Bertrand Favre. C’est tout de même essentiel non? Plus sérieusement, on est supercontents. Première navigation et premier vol. Le bateau décolle dans une petite dizaine de nœuds.» C’est Jérôme Clerc, barreur de RealTeam, qui a eu l’honneur d’effectuer ce premier vol. «Une belle émotion car ça n’arrive pas tous les jours d’inaugurer un nouveau bateau, dit celui qui avait gagné le championnat des D35 en 2013. Les sensations sont excellentes, le vol stable. Le bateau est assez facile à prendre en main. C’était d’ailleurs une des lignes majeures du cahier des charges lorsque les propriétaires de l’association des multicoques de compétition ont décidé de développer le successeur du D35.»

Qui paie commande. Et qui paie aime parfois barrer. Il fallait donc que quelques têtes savantes se penchent sur le berceau du TF35. «Voler avec des foils en T, c’est très compliqué, explique Bertrand Favre. Sans une assistance électronique, il faut vraiment être un grand spécialiste. Nous, on doit pouvoir donner la barre aux propriétaires qui le souhaitent tout en leur garantissant une sécurité maximale.» Luc Dubois, à la fois navigateur et ingénieur de haut vol, s’est chargé de trouver la parade (lire l’encadré).

Poste de barre spartiate

Posés sur le flanc bâbord de la bête, Jérôme Clerc, Arnaud Psarofaghis et Ernesto Bertarelli devisent. Il est question de l’aménagement du poste de barre, spartiate pour l’instant. On cherche le meilleur compromis entre vision et confort pour une efficacité maximale. «Chaque sortie, chaque bord, chaque vol, chaque manœuvre apporte son lot d’information, et c’est ça qui est génial lorsqu’on travaille sur un voilier neuf», s’enthousiasme Pierre-Yves Jorand, lui aussi impliqué à fond dans la mise au point du foiler.

La première semaine a apporté son lot de satisfactions. «Au niveau structurel, nous avons déjà travaillé à pleine charge, souligne Bertrand Favre. Le comportement du bateau est sain dans les conditions légères qui ont prévalu ces jours. Il faudra voir comment cela se passe quand c’est plus musclé. On va sortir le bateau de l’eau et nous allons le passer au peigne fin des ultrasons pour déceler la moindre faiblesse éventuelle, la moindre microfissure.»

L’automne et l’hiver seront mis ensuite à profit pour fiabiliser la machine et permettre aux équipes de se familiariser avec ce beau bébé qui fait ses nuits et qui ne demande qu’à s’envoler.

Un assistant de vol génial

Une pile, un moteur, un système informatique et le tour est joué. Luc Dubois, ingénieur et marin, a développé depuis plus d’un an et demi le fameux système d’assistance de vol. «On a pu travailler en amont sur un Easy to Fly, raconte le Vaudois. Cela nous a donné le temps de trouver les solutions avant de les intégrer sur le TF35. Il fallait rendre le vol accessible aux amateurs comme aux professionnels. Nous avons donc mis au point cet assistant de vol qui garantit la stabilité en hauteur et sur l’axe longitudinal. Il ne s’agit pas d’un pilote automatique.»

Dès sa première expérience à la barre, Jérôme Clerc a décelé l’incroyable potentiel de ce bateau. «Il est stable et l’idée dans les prochains mois, c’est d’apprendre et de développer ses capacités, notamment au niveau de ce système de contrôle de vol, pour valider nos choix. Dans des vents forts, nous sommes confiants sur le fait que ce bateau pourra atteindre les 40 nœuds en toute sécurité.»

Voilà qui promet de sacrées empoignades à haute vitesse. À tel point que le plan d’eau lémanique pourrait vite devenir trop petit? «Mon espoir pour ce nouveau TF35, c’est que son histoire soit aussi belle et réussie que celle du D35, explique Ernesto Bertarelli. Mais nous espérons qu’elle soit aussi un succès à l’international sur des plans d’eau ouverts.»

Le TF35 sera donc un beau jouet. La deuxième exigence était d’en faire un bateau démontable. Les propriétaires recevront leur bateau dans un container de 40 pieds facilement transportable.