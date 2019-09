Quelques millièmes de seconde ont écarté Kambundji de la finale

Les lois du sport sont parfois cruelles. Mujinga Kambundji l’a appris à ses dépens dimanche soir sur la distance reine de ces championnats du monde. La Bernoise a été écartée de la finale pour une poussière de seconde. La «faute» à l’Américaine Daniels qui l’a devancée de cinq millièmes.

«Ce n’est pas une situation drôle à vivre, a confié la sprinteuse, arrivée les larmes aux yeux devant les journalistes. Je suis vraiment déçue, ça me soûle. J’avais l’impression d’avoir couru beaucoup plus vite qu’en séries. Ce n’était pas le cas. En voyant mon chrono (ndlr: 11’’10), je savais que cela ne suffirait pas pour passer au temps.» Sur la ligne, la Suissesse n’affichait qu’un millième de retard sur la dernière place qualificative. «Ce n’est vraiment rien, a pesté la malheureuse, avant de relativiser. Au final, qu’elle me batte d’un millième, d’un dixième ou d’une seconde, le résultat est le même. Elle a été plus rapide que moi ce soir et ça s’arrête là. C’est la nature du sprint.» Face à cet écart infime, et cette élimination mortifiante, Swiss Athletics a déposé un protêt, pour vérifier au plus près les chronomètres. Le temps de Kambundji a alors été corrigé à 11’’097 (contre 11’’092 pour Daniels).

Fraser-Pryce, puissance 8

La coureuse du ST Bern a donc été obligée de regarder la finale depuis les tribunes. Shelly-Ann Fraser-Pryce s’est imposée en 10’’71. La Jamaïquaine de 32 ans a fêté un huitième titre mondial dans sa carrière, devant l’Anglaise Asher-Smith et l’Ivoirienne Ta Lou.

De son côté, Mujinga Kambundji ne pourra pas ruminer longtemps ce triste dimanche soir. La Suissesse la plus rapide de l’histoire sera déjà de retour au Khalifa Stadium lundi en fin d’après-midi pour disputer les séries du 200 mètres (à 16 h 14, heure suisse). «C’est bien que je puisse enchaîner directement, s’est projetée la principale intéressée. Mes Mondiaux continuent malgré tout. Je n’ai pas trop le temps de réfléchir à cette élimination. Je vais rentrer à l’hôtel, me préparer et ne penser plus qu’à ce 200 mètres.»

Wilson «prêt à mourir»

Alex Wilson, son coéquipier en équipe de Suisse, a déjà passé le stade des qualifications sur cette distance. Dimanche, le Bâlois a validé in extremis son billet pour les demi-finales. Il affichait seulement le 20e temps (20’’40) des qualifiés et devra s’arracher pour rêver de finale. «Je n’ai plus le choix désormais. Il faut que je prenne tous les risques. S’il le faut, je suis prêt à mourir sur la piste.»

Coleman, champion décrié

Sauf énorme surprise, Christian Coleman devrait lui être au rendez-vous sur le demi-tour de piste. L’Américain pourrait alors réaliser un doublé 100/200 mètres réservé aux plus grands.

Le sprinter d’Atlanta a d’ores et déjà écrit son nom dans l’histoire de l’athlétisme en s’imposant sur la distance reine samedi soir. Avec un temps de 9 secondes 76, Coleman est devenu le sixième meilleur performeur de tous les temps. Il a devancé son compatriote Justin Gatlin, médaillé d’argent à 37 ans, et le Canadien Andre De Grasse.

Son sacre n’a pourtant pas fait l’unanimité. Le sprinter avait été suspendu provisoirement cet été par l’agence antidopage américaine, à cause de trois manquements à son obligation de localisation. Un «oubli» passible d’une peine sportive de deux ans. Coleman s’en est finalement sorti grâce à un vice de procédure et une erreur dans les dates.

Son nom reste pourtant associé aux polémiques, alors qu’il était pressenti pour dominer le sprint ces prochaines années, et succéder à Bolt dans le cœur des fans. «Il ne sera jamais le visage de l’athlétisme», avait balayé Michael Johnson vendredi. Vainqueur sur la piste, Christian Coleman a pourtant perdu gros ces dernières semaines.