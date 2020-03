Les régatiers suisses sont à bonne école pour décoller

On commence par de l’Optimist. Très vite on veut aller un peu plus vite et on passe au catamaran de sport. Et puis, vers 16 ou 17 ans, on en veut encore plus. Plus fort, plus vite, plus haut, surtout. Le problème, c’est qu’une fois arrivé à ce stade, il est encore compliqué de trouver la bonne structure pour décoller. Les bateaux qui volent coûtent cher et les opportunités au sein des clubs sont rares. C’est ce constat qui a été fait par une bande de navigateurs lémaniques très éclairés, issus du D35 Eleven Sailing Team. Une équipe qui participait l’an dernier au championnat de référence. Articulée autour de Julien Monnier, Loïc Forestier et Jocelyn Keller, trois figures du lac, une association a vu le jour en 2019. Son nom de code? Swiss Foiling Academy. Son objectif? Former les jeunes aux sensations folles du vol.

«En 2019, nous avons embarqué une première volée de huit jeunes garçons et filles, explique Julien Monnier. C’était une année de débogage et de tests pour voir ce qui fonctionne ou pas. Nos activités étaient groupées à Versoix.» Ce premier galop d’essai a été très concluant, et certains des membres les plus aguerris de l’association ont obtenu des résultats sportifs assez décoiffants. On pense notamment aux frères Jérémy et Maxime Bachelin, sacrés champions de Suisse et surtout champions d’Europe lors de la Foiling Week disputée sur le lac de Garde.

Étendre l’offre

En 2020, la structure s’est professionnalisée et souhaite passer à la vitesse supérieure. «Nous serons actifs dans trois clubs, dès le mois d’avril, souligne Julien Monnier. Nous aurons six bateaux, des Flying Phantom, répartis à Versoix, à La Tour-de-Peilz et à la Société nautique de Genève. Le Flying est la plateforme la plus adaptée pour apprendre à voler, et nous aimerions arriver à une flotte totale de dix bateaux. Ce qui nous permettrait d’étendre notre offre à deux clubs supplémentaires, qui seraient Crans et Morges.»

«Avec l’arrivée du TF35, le nouveau multicoque volant qui remplace le D35, il y a un vrai intérêt à former les équipiers et les skippers de demain» Julien Monnier, Swiss Foiling Academy

Tout cela semble ambitieux mais répond à une vraie demande ainsi qu’à une réalité qui change la donne. «Avec l’arrivée du TF35, le nouveau multicoque volant qui remplace le D35, il y a un vrai intérêt à former les équipiers et les skippers de demain, estime Julien Monnier. Il n’est d’ailleurs pas impossible que nous puissions bénéficier d’un tel bateau cette année déjà. Cela créerait une belle dynamique au sein de notre association, avec la perspective, pour les jeunes les plus talentueux et les plus motivés, de pouvoir, à terme, naviguer sur un tel support.» Si rien n’est encore officiel, il est fort probable que l’académie se verra mettre à disposition un TF35 flambant neuf par un groupe de mécènes – les mêmes a priori qui avaient déjà acquis et armé le D35 Veltigroup, devenu ensuite Swisscom et enfin Eleven Sailing Team – et elle participera au championnat qui réunira donc huit bateaux.

Un bel engouement

En attendant, Julien Monnier et Cie sont surtout actifs sur le volet formation de leur association. Et à un mois du début de la saison de navigation sur le lac, la Swiss Foiling Academy suscite les vocations ainsi qu’un bel engouement. Une trentaine de jeunes s’est déjà inscrite pour l’année à venir. «Ça fait du monde, se réjouit le grand timonier de l’aventure. C’est un projet qui prend une vraie ampleur, et nous avons choisi de nous entourer de professionnels de l’entrepreneuriat et de la communication pour que tout se mette en place. Cette académie est une idée que nous avons eue entre copains, mais elle ne peut pas se gérer à la légère. On s’en est très vite rendu compte.»

Pour un jeune de l’académie, une saison, c’est du boulot, des kilomètres et des jours de régates. Au total, une soixantaine de journées de formation réparties sur onze mois. Sur l’eau, ou plutôt au-dessus de l’eau, mais également à terre avec des ateliers pratiques.

De quoi permettre à toute une génération de décoller.