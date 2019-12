«Je rêve de skier à Kitzbühel, mais pas contre les hommes»

L’exploit n’avait plus été réalisé depuis Maria Walliser (1987 et 1989). En février, Ilka Stuhec devenait championne du monde de descente à Åre, deux ans après son premier titre à Saint-Moritz. La Slovène, qui s’était révélée l’hiver 2016-2017 (7 victoires et le globe de descente) après des années de galères, a une nouvelle fois été stoppée net en février dernier à Crans-Montana. À 29 ans, elle veut retrouver ses sensations samedi lors du Super-G de Saint-Moritz et a le regard déjà tourné vers les Jeux olympiques 2022.

Votre saison passée ressemble à un grand huit émotionnel…

On peut la résumer ainsi, oui. Je revenais de blessure (ndlr: rupture des ligaments croisés en début de saison 2017-2018 qui l’a privée des JO de PyeongChang) et j’ai été rapidement dans le coup. Et puis il y a eu cet arrêt (ndlr: déchirure du ligament croisé du genou gauche subie à l’entraînement à Crans-Montana) juste après mon titre mondial à Åre. Cette nouvelle blessure est liée à la malchance. Mais elle devait peut-être arriver à ce moment…

Expliquez-vous...

La blessure m’a donné le temps de réfléchir à ce que je pouvais faire différemment pour m’améliorer. Mais également à écouter mon corps et à savoir dire stop. J’ai aussi retenu une leçon: il ne faut pas sauter trop loin quand il y a un plat derrière… (Elle éclate de rire). J’ai profité de cette année sans ski pour me relancer dans des études d’économie et de business, que je terminerai plus tard. J’aimerais devenir manager d’athlètes à la fin de ma carrière.

Pourquoi avoir engagé l’entraîneur suisse Stefan Abplanalp en juin?

Stefan est un coach dont la réputation n’est plus à faire. Il me fallait modifier certains éléments pour revenir au haut niveau. Il y avait aussi l’idée de construire quelque chose de solide en vue des prochains Jeux olympiques de Pékin 2022.

Est-ce devenu nécessaire d’avoir sa cellule privée?

Il n’y a pas de règle. Les Autrichiennes ont une équipe de vitesse très performante et ne fonctionnent pas en cellules privées. Il faut analyser ce qui correspond le mieux à chaque athlète. La cellule privée a l’avantage de permettre une meilleure flexibilité. Avec Stefan, je peux travailler exactement ce dont j’ai besoin. Et cela peut faire la différence sur une saison.

Visez-vous le globe du général?

Bien sûr que le général est dans un coin de ma tête. Mais cela devient compliqué pour les spécialistes de vitesse, car il y a toujours plus d’épreuves techniques au calendrier. Mes objectifs sont très élevés, mais je préfère les garder pour moi.

Est-il possible de battre Mikaela Shiffrin au général?

On ne peut pas compter sur une défaillance de Shiffrin. Elle est brillante dans toutes les disciplines et semble intouchable.

Suite au retrait de Lindsey Vonn, vous êtes en quelque sorte la nouvelle «reine de la vitesse». Sentez-vous une pression supplémentaire?

Personnellement, je me suis toujours considérée comme la reine de vitesse (rires). Ça ne me met pas de pression négative que Lindsey ait arrêté. J’ai appris à évacuer les attentes du public et d’autres personnes.

Vous étiez longtemps dans l’ombre de votre compatriote Tina Maze et vous êtes apparue à la lumière peu de temps après son retrait en 2015. Était-ce difficile de se faire sa place?

J’ai fait mon propre chemin, nous n’avions pas vraiment de lien avec Tina. C’était bien sûr très inspirant qu’une petite nation comme la Slovénie ait autant de succès. Ça m’a montré que c’était possible de réussir. Mais mon éclosion est venue un peu par hasard au même moment. J’ai pris confiance en ce que je faisais et j’ai eu beaucoup de plaisir après de nombreuses blessures au genou qui ont freiné ma progression. Ça a contribué à me lâcher.

Avez-vous des facultés mentales particulières pour réussir à briller le jour J?

(Elle réfléchit.) Il faut être très fort mentalement pour revenir après toutes les blessures que j’ai subies. À Saint-Moritz en 2017, j’arrivais en tant que favorite. L’année passée à Åre, la pression était différente car je revenais d’une saison blanche. Les deux fois, j’ai mis tout le côté dramatique de côté.

Que vous apporte le fait de vous entraîner avec les skieurs slovènes?

C’est très bénéfique pour moi. Il n’y a pas beaucoup de skieurs en Slovénie, contrairement à d’autres nations. On se connaît bien, ils sont meilleurs donc je peux observer leurs manches et tenter de m’en approcher. Je les bats aussi parfois…

Voudriez-vous aussi vous mesurer aux hommes, comme Lindsey Vonn l’avait évoqué?

Je rêve de skier à Kitzbühel. Ce serait un gros challenge personnel de descendre cette piste. Mais pas contre les hommes, car j’aurais environ trente secondes de retard. Nous savons toutes que nous sommes plus lentes et ça ne servirait à rien de se mesurer. En revanche, je n’aime pas entendre qu’il ne faut pas étaler que les femmes sont également très rapides. Aux Jeux de Sotchi, des mesures de vitesse ont montré que nous atteignions des pointes à plus de 130 km/h. Mais il ne fallait surtout pas afficher que les femmes prennent de tels risques…

Alors que la vitesse est mise en avant chez les hommes…

Tout est fait pour démontrer que les skieurs sont forts et que ce sont des gladiateurs. On glace la piste pour avoir du show et tant pis pour les blessures. Il y a peut-être d’autres éléments à considérer pour rendre les courses plus attractives pour les spectateurs.

Quelles sont vos propositions?

On pourrait utiliser les nouvelles technologies pour booster le ski. En soulignant par exemple les forces de gravitations et le fait qu’un skieur peut ressentir plus de trois fois le poids de son corps sur sa jambe lors d’un virage. Ça rendrait le ski encore plus attractif pour le public.

Stefan Abplanalp: «Entraîner une telle championne ne se refuse pas»

Stefan Abplanalp (45 ans) avait bien cru avoir tourné le dos au cirque blanc après vingt ans à la tête des équipes féminines suisses, puis américaines et enfin norvégiennes. Depuis mai 2018, le Bernois avait pris le poste d’entraîneur en chef du centre de performance de sa région d’Haslital/Brienz. À la question d’un journaliste de savoir s’il envisageait un retour sur la Coupe du monde, l’ancien entraîneur de Vonn ou Mancuso avait toutefois répondu ce printemps qu’il ferait une exception si Ilka Stuhec ou Mikaela Shiffrin le voulaient comme entraîneur.

Comble de l’ironie, la Slovène l’a engagé début juin: «Tu n’es plus à ta place en tant que coach si tu refuses la proposition d’une telle championne, confie le Bernois. Le feeling a tout de suite passé entre nous.» L’entraîneur à succès veut profiter de cette année sans grand événement pour que son athlète retrouve le sommet de la hiérarchie en vitesse. «Ilka a un solide bagage, on va travailler sur de petits détails et sur des éléments tactiques, confie le coach de Meiringen. Elle peut encore améliorer sa stabilité quand elle skie à la limite.»