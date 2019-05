Rosset: «Tout a commencé ici et je ne le savais pas»

Rien n’a changé. Ou presque. Dans son écrin du parc des Eaux-Vives, le Barclay Open est désormais sponsorisé par la Banque Eric Sturdza, mais c’est toujours du Geneva Open que l’on parle. Et Marc Rosset est encore là. Là où tout a commencé, où sa vie a basculé pour le propulser dans un tourbillon qu’il n’envisageait même pas. C’était il y a trente ans, il n’était encore qu’un gamin de 18 ans porté par l’insouciance de son adolescence, et en remportant son premier tournoi sur le circuit professionnel il allait en même temps embrasser la carrière que l’on sait.

On peut tout dire de Rosset, lui coller toutes les étiquettes, il reste un homme entier qui a accepté d’ouvrir son livre de souvenirs, de le feuilleter à l’occasion de cet anniversaire. Parce qu’au-delà des anecdotes plus ou moins fantasmées, la carrière du champion olympique de 1992 force le respect.

Marc, il y a trente ans, vous battiez Guillermo Perez-Roldan en finale (6-4 7-5), vous aviez alors 18 ans et c’était le début de votre carrière: quelles images gardez-vous de ce moment spécial?

J’étais présent à ce tournoi grâce à une wild card. C’était mon premier tournoi sur le circuit pro, je ne connaissais rien à tout ça. Je me souviens avoir battu Guy Forget au premier tour (ndlr: expédié 6-2 6-2). Je sais aussi que je dormais chez mes parents et que je venais au parc des Eaux-Vives en scooter, avec encore le «L» à côté de la plaque. L’idée de gagner ce tournoi ne m’effleurait même pas.

Pas de souvenir précis de la finale contre Perez-Roldan?

Curieusement, non. De ce tournoi, je me souviens davantage d’un entraînement avec Thomas Muster, qui revenait de blessure. Il était sur une jambe et demie, on a tapé 1 h 30, il envoyait du lourd et c’est moi qui ai eu des crampes. La finale, c’est flou. Je revois la cérémonie, oui. J’étais tranquille. Mais je n’ai pas réussi à déboucher la bouteille de champagne, on a dû m’aider, je ne savais pas comment faire, je n’en avais encore jamais ouvert. Et puis je me revois encore, après cette cérémonie, repartant en scooter chez mes parents.

Aviez-vous conscience de ce qui se passait, de cette arrivée fracassante sur le circuit professionnel?

Pas du tout. J’avais gagné l’Orange Bowl (ndlr: tournoi qui sacre les meilleurs juniors) et signé un contrat de sponsoring avec IMG, je venais de remporter le Challenger de Nyon, je jouais encore des satellites: j’étais dans le bain sans y être vraiment. J’étais heureux de gagner aux Eaux-Vives, évidemment. Mais je ne mesurais pas du tout ce que cela allait impliquer. Ma vie a basculé, changé. Tout a commencé ici et je ne le savais pas encore.

Ce basculement, c’est devenir un vrai joueur professionnel?

Tout est allé très vite. Après Nyon et Genève, j’ai encore gagné Messine et à la fin de l’année je me retrouve 45e mondial au classement ATP alors que j’étais dans les profondeurs du ranking avant. Cela a tout changé: 45e mondial, c’est l’Open d’Australie dès 1990, c’est être appelé en Coupe Davis, c’est le circuit pro toute la saison. Moi, je pesais 50 kilos, je n’étais pas prêt à tout ça. Tout ce que je voulais, c’était jouer et gagner des matches. Mais il fallait passer au rythme des pros.

Comment avez-vous géré ces moments-là?

Avant Melbourne 90, j’ai posé un bloc de 10 à 12 séances de physique avec Pierre Paganini. J’en avais besoin. Les gens ont toujours cru que je ne m’entraînais pas. J’en ai joué aussi, par provocation, parce que c’est souvent comme ça que les timides réagissent, mais c’est faux. J’ai toujours bossé, sinon je ne serais pas resté si longtemps dans le top 50, je n’aurais pas eu les résultats que j’ai eus.

Que vous reste-t-il de ce «voyage», aujourd’hui?

C’était un voyage intéressant. Non: c’est un voyage intéressant. J’ai aimé qu’il soit fait de hauts et de bas, parce que les choses lisses ne m’intéressent pas. J’ai aussi appris à faire la part des choses. En 1992, je perds un tournoi au premier tour et un journal suisse alémanique me qualifie de honte de la nation. Peu après je suis champion olympique et j’étais devenu le fils de Guillaume Tell. C’est comme ça, j’avais une sensibilité à fleur de peau, comme mes amis Goran Ivanisevic ou Marat Safin. Au début, il me fallait jouer et gagner pour être heureux. Après, il fallait que je sois heureux pour bien jouer. J’ai mis du temps à m’apprivoiser parce que j’étais mal dans ma peau. Cela va mieux maintenant. J’ai côtoyé des gens exceptionnels, notamment des amis en Russie que je vois toujours régulièrement. De toute cette aventure, il me reste ces rencontres, plus encore que la carrière en soi.

Que dirait le Marc Rosset d’aujourd’hui au jeune gamin de 18 ans qu’il était et qui venait de gagner à Genève et qui allait vivre ce voyage?

Je lui dirais qu’il va vivre un voyage intéressant. Je lui dirais de ne pas faire la connerie de refuser de porter le drapeau de la délégation olympique suisse aux JO d’Atlanta, parce qu’il allait le regretter amèrement toute sa vie. Je lui dirais aussi d’être un peu plus sympa avec les organisateurs de tournois. Je sais maintenant ce que cela suppose comme efforts, j’ai été parfois un peu con, sans doute. En revanche, je ne sais pas ce que je lui dirais concernant la presse: soit moins provocateur? Pas sûr, les choses se sont passées comme ça, j’ai longtemps été un mec clivant, qu’on aime ou qu’on déteste. Sur ce point, je lui dirais de faire comme il le sent. Parce qu’on n’est rien d’autre que ce qu’on est.

