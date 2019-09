Sélection, rémunération, format: Laver Cup, mode d’emploi

Une exhibition se définit d’abord par le fait que ses acteurs sont invités. Or ce n’est pas tout à fait le cas en Laver Cup. Les deux équipes se composent en effet des trois joueurs les mieux classés au lundi suivant Roland-Garros et de trois «choix du capitaine». John McEnroe a par exemple retenu Jack Sock, 210e mondial en simple mais considéré comme l’un des meilleurs joueurs de double du monde.

Le système de rémunération des joueurs est basé sur une prime d’engagement calculée à partir du classement ATP (avec des clauses de réajustement possible) plus une prime à la victoire finale (on murmure la somme de 200 000 dollars par joueur). Si Federer et Nadal touchent donc beaucoup plus que Taylor Fritz, personne ne repartira de Genève sans un chèque à six chiffres.

Enfin, le format stimule les stratégies. Car si les matches de vendredi valent un point, ceux de samedi deux et ceux de dimanche trois, chaque membre d’une équipe doit jouer en simple les deux premiers jours. Et personne ne peut en disputer plus de deux durant le week-end. La première équipe à 13 points l’emporte. Que faire en cas d’égalité à 12-12? La Laver Cup se jouera sur un set de double décisif.