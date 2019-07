Avant Servette - Sion, les dernières nouvelles des vestiaires

Dans le vestiaire de Servette

Effectif Absents contre Young Boys lors de la reprise, Kastriot Imeri et Yoan Severin font leur retour dans le groupe grenat. «Soit je reconduis le même onze, soit je le retouche à un voire deux postes», prévient Alain Geiger. Iapichino, Busset, Maccoppi et Lang sont toujours indisponibles.

Billetterie Vendredi soir, 7000 billets avaient déjà été vendus (abonnements compris). Avec les vacances et le Paléo Festival, Genève a certes perdu de son «potentiel de mobilisation». Mais la barre des 10 000 spectateurs devrait tout de même être franchie. D’où cette consigne: venez tôt pour éviter les embouteillages à la sécurité.

Canicule «Cette semaine, on a privilégié la récupération, insiste le coach grenat. Avec cette chaleur et les efforts consentis à Berne, il fallait régénérer les organismes. On a fait attention car on veut mettre la pression sur Sion, imposer notre rythme. Il faudra donc avoir les jambes.»

Humour Stéphane Henchoz fait face à un dilemme au poste de gardien. «Cela ne change rien pour nous. Après, s’ils veulent nous faire un cadeau, avec n’importe quel gardien, on ne va pas le refuser», sourit son homologue Alain Geiger avant d’ajouter: «Avec Sion, il faut s’attendre à tout: défense à cinq ou à quatre. On va donc se concentrer sur nous.» M.A.

Dans le vestiaire de Sion

Gazon maudit? Le Stade de Genève ne semble pas particulièrement convenir au FC Sion, qui reste sur trois échecs. Après un dernier revers contre Servette (4-0 au printemps 2013) et la perte de la Coupe contre Bâle (défaite 3-0 le 25 mai 2017), le club valaisan n’avait pu faire mieux que 1-1 contre les Lituaniens du FK Süduva le 2 août 2018 lors du 3e tour qualificatif de la Ligue Europa. Un résultat synonyme d’élimination (revers 3-0 à l’aller).

Rescapés Des 36 acteurs figurant sur la feuille de match du dernier derby du Rhône (22 mai 2013), il ne reste que Christopher Routis (pour Servette) et Kevin Fickentscher (pour Sion), tous deux cantonnés au rôle de remplaçants voici six ans.

Arbitre romand Le premier derby romand de la saison sera arbitré par M. Lionel Tschudi, un Neuchâtelois de 30 ans dont les débuts dans l’élite remontent au 25 septembre 2016 (GC – Vaduz). Dans les 42 matches de Super League qu’il a déjà dirigés à ce jour, il a distribué 188 jaunes, sorti sept rouges et sifflé dix penalties.

Henchoz à la relance Alors même qu’il entend s’appuyer sur l’excellente première mi-temps réalisée contre Bâle (Sion devait ensuite craquer) pour provoquer le déclic, Stéphane Henchoz connaît la valeur de son hôte et la redoute. «Comme nous, estime le nouveau coach de Tourbillon, Servette possède une équipe pour viser le top 5. Il faudra tout mettre en œuvre afin de réaliser le job sur le terrain.» Xavier Kouassi est rétabli. N.JR