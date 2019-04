Les équipes: Lausanne et Servette dans la continuité

Pas de surprise dans le clan genevois à quelques minutes du coup d’envoi. Les onze Servettiens qui avaient commencé la rencontre vendredi passé face à Winterthour (victoire 5-2) sont reconduits poste pour poste sur la pelouse humide de la Pontaise. Alain Geiger reste donc fidèle à ses principes, avec un 4-1-3-2 qui peut s’adapter en cours de match, notamment si Cognat se replace plus souvent dans l’axe et moins sur la gauche pour sécuriser le milieu de terrain, dans l’axe en épaulant Maccoppi.

Devant, le duo formé par Schalk et Kone est en confiance. Un but et un assist pour le Néerlandais, lors du dernier match, un but et deux assists pour l’Ivoirien. Les Lausannois devront se méfier d’eux. Lausanne justement, a lui aussi décidé de travailler dans la continuité. Avec un changement toutefois par rapport au groupe qui avait été tenu en échec samedi dernier par Chiasso (1-1).

Voici le XI de départ du FC Lausanne-Sport pour ce derby lémanique face au @ServetteFC.#AllezLausanne #LSSFC pic.twitter.com/nyMoV3bDP0 — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) April 3, 2019

Blessé, Koura est remplacé par Oliveira. Pour le reste, pas de changement. Reste à savoir comment Contini va précisément organiser son groupe. Avec une simple rocade entre Koura et Oliveira pour un 4-1-3-2 similaire aux Servettiens. Ou alors avec des schémas plus prudents au début. Il aura d’ailleurs à disposition en cours de rencontre Margiotta ou Zeqiri pour réagir si besoin. (nxp)