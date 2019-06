«Si je viens en équipe de Suisse, c’est pour gagner»

Clint Capela va porter le maillot de la sélection nationale avec une bonne dose de motivation. Interview avec le joueur des Houston Rockets.

Clint Capela, on est presque surpris de vous voir en équipe de Suisse…

Tout s’est finalement fait assez vite. Nous avons eu de bonnes discussions avec la fédération. Finalement, lorsque l’on te propose de représenter ton pays, c’est une fierté. Il ne faut jamais l’oublier. C’est pourquoi j’ai fait en sorte de pouvoir être présent. L’an dernier, j’avais d’autres obligations avec la renégociation de mon contrat. Mais en ce moment tout est un peu plus calme. L’opportunité était belle. Alors je n’ai pas hésité bien longtemps.

Qu’attendez-vous de ces quatre matches de préqualifications?

C’est très simple: quatre victoires et passer cette première phase de groupes. Si je suis là, c’est pour gagner et rien d’autre. Perdre n’est pas une option dans mon esprit.

Aurez-vous besoin de temps pour vous adapter au jeu européen?

Pas vraiment, non. À la limite les défenseurs ont un peu plus de marge pour faire leur travail qu’en NBA. Cela me sera bénéfique lorsque nous serons dans cette position. Mais au bout du compte, il n’y aura pas une grande différence.

Vous souvenez-vous de votre dernière sélection en 2014?

Très bien. À l’époque, je venais de me faire drafter par Houston et n’étais pas encore le joueur que je suis aujourd’hui. Cette année n’a rien à voir, je me sens prêt à aider cette équipe à accomplir de belles choses. Tous ensemble, on n’est pas là pour jouer, mais pour gagner. C’est un état d’esprit que tout le monde devra avoir à chaque minute.

Et avec votre club de Houston, les négociations pour venir étaient-elles faciles?

Oui, il n’y a pas eu de problème. Durant toute la saison, c’était un thème de discussion avec mon entraîneur et les dirigeants. Je pense qu’aux États-Unis, ils respectent vraiment les joueurs qui font des sacrifices pour représenter leur pays. Que ce soit au championnat du monde, championnat d’Europe ou en pré-qualifications, cela n’a pas d’importance. Cela montre juste que le gars a faim. Ils savent que je vais bien me préparer dans ces conditions.

Justement, n’avez-vous pas peur d’être fatigué par les semaines d’entraînement ainsi que ces matches à répétition?

Absolument pas! J’en parlais justement très récemment avec mon coéquipier Chris Paul. Il a pour habitude de dire que le meilleur moyen de préparer une saison c’est de jouer des 5 contre 5 et pas uniquement faire de la musculation et du cardio. Alors quitte à jouer des vrais matches, autant que ce soit pour aider mon pays à gagner des matches (rires).

(24 heures)