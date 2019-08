Six titans, un seul roi: lequel?

Matthias Glarner

Photo: Keystone

Le détenteur du titre. Il y a deux ans, alors qu’il participe à une séance photos pour un partenaire, il grimpe sur le toit d’une télécabine – il y travaille – et tombe de plusieurs mètres. Sa participation à la «Fédérale 2019» tient déjà du miracle.

Pirmin Reichmuth

Photo: Keystone

Deviendra-t-il le deuxième roi de Suisse centrale après Harry Knüsel, en 1986? Il est au sommet de son art. Reste à savoir comment l’enfant de Zoug résistera nerveusement à l’immense pression que son public ne va pas manquer d’exercer.

Remo Käser

Photo: Keystone

Son père, Adrian, a été couronné roi en 1989. Il a tout pour lui succéder. Problème: il est le préféré des journaux de boulevard et en fait parfois un peu trop. À un point tel que certains, en Suisse alémanique, le surnomment: «Glanz & Gloria Remo».

Christian Stucki

Photo: Keystone

Le titan parmi les titans, le plus lourd de tous, mais d’une agilité étonnante. Il est le lutteur le plus populaire du pays, le «Roi de cœur». Sera-t-il roi de la fête? À 34 ans, sa condition physique est-elle encore suffisante? En 2013, il avait perdu le combat final et, dans l’histoire de la Fête, aucun roi n’a été couronné après avoir connu telle désillusion.

Christian Schuler

Photo: Keystone

Le plus routinier des représentants de la Suisse centrale. Lors de la dernière Fête fédérale, il n’avait perdu aucun combat. Mais il a 32 ans et, dans l’histoire, un seul athlète a été couronné à plus de 30 ans, Matthias Glarner, en 2016.

Samuel Giger

Photo: Keystone

Le grandissime favori. Il y a trois ans, il n’a perdu aucun combat (un nul) et a obtenu la deuxième place. Il est devenu physiquement plus fort et son bagage technique est plus varié que jamais. Intelligent, plutôt décontracté, il est le seul de nos titans à n’avoir pas encore signé de contrats publicitaires. Pour quelle raison? «Je veux d’abord aller chercher un titre!»

Cliquez sur l'image pour accéder au long format Lutte suisse au coeur de l'arène.