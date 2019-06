SLO espère plus que jamais accueillir Jérémy Manière

Ce mercredi à Crans-Montana (18h), Stade-Lausanne-Ouchy disputera, contre le FC Sion, son tout premier match amical avec le statut d’équipe de Challenge League. «Cette sortie est intéressante car elle me permettra de donner du temps de jeu à tous mes joueurs après une grosse semaine d’entraînements, explique Andrea Binotto. Elle sera aussi, pour moi, une bonne occasion de mieux jauger les nouveaux et, surtout, de nous rendre tous bien compte du chemin qu’il nous reste à parcourir pour être compétitifs dans notre nouvelle catégorie de jeu.»

Un test que les Lausannois du bas effectueront avec une défense centrale qui ne ressemblera en rien à celle qui devrait commencer le championnat à Zurich, contre Grasshopper, le 20 juillet. «C’est notre dernier chantier, confirme l’entraîneur du SLO. D’ici à la fin de cette semaine, j’espère d’ailleurs que deux importants renforts nous auront rejoints. Si tel est le cas, j’aurai alors utilisé les 19 licences – sur les 21 autorisées – que nous souhaitons activer pour cette première partie de saison. Il me semble en effet capital de nous laisser la possibilité, en cas de nécessité, d’apporter deux corrections, en janvier.»

Un renfort venu d’Écosse

Pour ce qui concerne sa défense, Andrea Binotto ne cache pas que Jérémy Manière (27 ans) reste sa priorité. Évincé par le LS au début du mois, le Vaudois, qui n’a pas réussi à convaincre Xamax la semaine dernière, est espéré avec un certain optimisme du côté de Vidy. «Je suis sincèrement déçu pour lui qu’il n’ait pas la possibilité d’évoluer en Super League, continue Andrea Binotto. Mais s’il veut relever le défi que nous lui proposons, il sera le bienvenu. Pour moi, avec ses qualités techniques et son expérience, il est le successeur idéal de Fabian Geiser. Nous sommes en contact régulier avec Jérémy et j’ai aujourd’hui bon espoir qu’il accepte de nous rejoindre, même si la décision finale lui appartient.»

Un second défenseur «plus à l’aise dans les duels et dans le jeu aérien» devrait aussi s’engager ces prochains jours. Il n’est ensuite pas exclu que le Lausannois Lukas Pos vienne, plus tard, renforcer lui aussi le contingent du SLO. «En fin de contrat le 30 juin, résume Andrea Binotto, Lukas ne sait pas s’il fait encore partie des plans du LS. Dans le cas contraire, nous l’accueillerions bien volontiers. Mais avant de se déterminer, il doit soigner une blessure contractée en fin de saison passée.»

Dans les autres secteurs, les choses ont bien évolué ce week-end puisque le gardien portugais du Stade Nyonnais, Joao Barroca, épaulera finalement Christophe Guedes. Devant, le SLO a apparemment réussi un bon coup en enrôlant Andréa Mbuyi-Mutombo. À 29 ans, ce Belge, formé au RSC Anderlecht, a beaucoup bourlingué avant de poser son sac à Vidy, son… 12e club en dix ans de professionnalisme. Ces six derniers mois, il a évolué à Patrick Thistle, en First Division écossaise, l’équivalent de la Challenge League.

Changements de dates Les 5e et 6e journées de Challenge League ont été inversées par la SFL. Du coup, le premier derby de la saison entre SLO et le LS a été repoussé du 23 au 30 août, toujours à 20h. (nxp)