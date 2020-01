SLO sans Jérémy Manière durant près d’un mois

Stade-Lausanne-Ouchy n’avait pas besoin de ça. Confronté à de nombreuses absences pour cause de blessures durant la première partie de saison, le néo-promu pensait bien en avoir fini avec la guigne. Il n’en est malheureusement rien puisque la semaine avant la reprise, samedi dernier contre Aarau, a été fatale à Alan Eleouet et, surtout, à Jérémy Manière, tous deux touchés à un genou.

Si l’attaquant est encore en attente d’un verdict définitif, l’ancien défenseur du LS a passé une IRM, lundi, pour déterminer la nature exacte de sa blessure. «Jérémy ne souffre que d’une inflammation, dit avec soulagement Andrea Binotto. Si tout se passe bien, il sera de retour d’ici trois à quatre semaines.» Un moindre mal pour un joueur qui, on s’en souvient, avait subi une très lourde opération à un genou en février 2018 qui l’avait laissé un an sur le flanc.

Pour pallier l’absence du leader de sa défense, Andrea Binotto fera confiance au groupe actuel. «À côté de Hajrulahu et Mfuyi, les deux titulaires actuels, je dispose encore de deux alternatives fiables dans l’axe avec Le Pogam et Samandjeu, ajoute le technicien de Vidy. Notre dernière licence disponible reste donc pour enrôler un attaquant supplémentaire. À ce titre, il n’y aurait, d’après ce que m’assurent mes dirigeants, plus que détails à régler pour que l’arrivée de cet ultime renfort soit officialisée. Mais je préfère encore attendre de le voir débarquer à l’entraînement avant de me réjouir.»