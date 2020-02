Le SLO méritait au moins un bon point à Winterthour

Il n’a pas manqué grand-chose au Stade Lausanne Ouchy pour réaliser, ce dimanche, la passe de trois. Un peu de chance peut-être, ou plus de lucidité devant la cage pour renverser la vapeur et poursuivre sur sa belle lancée.

Vainqueur lors de leurs deux dernières sorties, face à Wil et Grasshopper, les Vaudois auraient mérité en tout cas de ramener un (bon) point de leur déplacement à la Schutzenwiese de Winterthour.

Mais ce ballon d’Axel Danner à la 70e à la suite d’un coup de coin a fini sur la transversale, tandis que le visiteur pressait tant et plus pour égaliser sur un terrain indigne de la Challenge League, à la limite du praticable. «Il n’était pas possible d’effectuer trois passes de suite, pestait Andrea Binotto, le coach des Lausannois, au bout du fil. Pour le coup, je ne peux pas cacher qu’on a été handicapés par l’état de la pelouse.» Habitués à jouer au sol, les Vaudois ont dû modifier leur plan de match, en privilégiant un jeu plus aérien, ce qui n’est pas leur point fort.

Malgré cela, l’entraîneur du SLO n’est pas mécontent de la performance de son groupe qui a su répondre présent malgré les absences de plusieurs titulaires, puisque Quentin Gaillard et Christopher Mfuyi étaient suspendus alors que Jérémy Manière, Allan Eleouet et Steve Samandjeu sont blessés.

Si Winterthour, qui a inscrit le seul but du match après six minutes, par Sliskovic, a dominé le premier quart d’heure, la rencontre s’est ensuite très vite équilibrée. «Et, poursuit Andrea Binotto, je dirai même que nous avons dominé les vingt dernières minutes de jeu, notamment après l’entrée de Marko Maletic, où l’on s’est montré plus dangereux.»

Le coach était également content de l’apport de Raffidine Abdullah, son autre nouvelle recrue du mercato d’un néopromu qui en découdra ce samedi au stade de Colovray, à Nyon (à 17h) avec Vaduz qui a concédé ce dimanche le nul à domicile face à Chiasso. L’occasion pour le SLO de confirmer sa bonne période.