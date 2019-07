Son coach le suppliait d’arrêter alors qu’il était roué de coups

La nouvelle a ébranlé tout le monde de la boxe. Quatre jours après son combat au MGM National Harbor Arena d’Oxon Hill (États-Unis), Maxim Dadashev a succombé à de graves blessures. Ce professionnel de Saint-Pétersbourg, âgé de 28 ans, a subi une multitude de coups de la part de son adversaire, Subriel Matias (Porto Rico), dans la catégorie des super-légers.

Après l’arrêt du combat, Dadashev a connu de grandes difficultés à quitter le ring par ses propres moyens. Son état a empiré à vue d’œil. Dans les couloirs de la salle, il s’est mis à vomir et s’est effondré. Il a été emmené au Centre hospitalier Saint-George de l’Université du Maryland, où le boxeur a connu de fortes hémorragies. Les médecins ont constaté de graves lésions au cerveau. La partie droite de son crâne avait tellement enflé que Dadashev a dû subir une opération d’urgence, avant d’être placé dans un coma artificiel.

«Laisse-moi jeter l’éponge»

Pendant l’affrontement, son entraîneur physique, Donatas Janusevicius, et son coach principal, Buddy McGirt, se trouvaient à ses côtés. À la onzième reprise, le coach a finalement jeté l’éponge. Un geste qui, dans le monde de la boxe, signifie l’arrêt immédiat du combat.

Quelques instants plus tôt, l’entraîneur avait insisté auprès de son athlète pour que celui-ci abandonne. «Je vais stopper le combat, Max. Tu as été touché trop de fois, trop souvent», avait déclaré McGirt. Mais ce dernier n’a reçu pour seule réponse qu’un mouvement négatif de la tête. Ainsi, le coach a récidivé. «Je t’en prie, Max, je t’en prie. Laisse-moi jeter l’éponge. Okay. Okay? Okay. Okay? Regarde-moi, regarde-moi.» Une fois encore, Dadashev a repoussé la proposition. La troisième tentative de McGirt ne s’est pas fait attendre. «Si je ne le fais pas, l’arbitre s’en chargera. Allez Max, je t’en prie.» McGirt s’en est aussi remis au médecin officiel et à l’arbitre, pour qu’ils mettent fin à ce combat déséquilibré. Avec le recul, il était déjà trop tard. «Cela montre ce qu’est la boxe. Max a fait tout juste à l’entraînement, il ne connaissait aucun souci, rien du tout. Il allait bien et il était prêt. Mais il en va ainsi dans le monde de la boxe. C’est un gros choc…» a déclaré McGirt à la chaîne ESPN, après l’annonce du décès.

«Un boxeur est tellement sous adrénaline qu’il ne renonce jamais à aller au combat»

Ce n’est cependant pas un simple uppercut qui a tué Dadashev. L’homme a reçu 260 coups de poing violents. Thorsten Dolla, qui a été médecin officiel pour la Fédération internationale de boxe, a œuvré sur un grand nombre de compétitions de haut niveau, dont des championnats du monde. Il met le doigt sur les conséquences des chocs encaissés par Maxim Dadashev. «Il ne s’agit pas plus du nombre, que de l’intensité des coups reçus. À chaque impact, le cerveau heurte la boîte crânienne. Des vaisseaux sanguins peuvent éclater et causer une hémorragie cérébrale. Ce qui peut induire des déficits neurologiques importants mettant la vie en danger. Une situation de toute urgence qui nécessite une intervention chirurgicale dans les meilleurs délais.»

Le devoir de l’arbitre

Dans le cas de Dadashev, la situation a été évaluée trop tardivement. Il s’agit même d’un manque de réaction de l’entourage, estime le médecin de 55 ans. «Le nombre de chocs indique une différence de niveau importante entre les deux boxeurs présents sur le ring. L’arbitre est le premier dans le viseur. C’est lui qui a la souveraineté absolue. En cas de doute, il est obligé d’en référer au médecin officiel. S’il y a le moindre risque, il doit recommander d’arrêter le combat.»

C’est exactement ce que le boxeur russe cherchait à éviter avec véhémence. L’ancien coach Ruslan Dotdaev explique cette réaction: «Maxim avait une grande volonté et un cœur énorme. Ses ambitions étaient si fortes qu’à certains moments l’instinct d’autoprotection dysfonctionne.» Pour Thorsten Dolla, il s’agit d’une situation courante, mais qui reste totalement injustifiable. «Un boxeur est tellement sous adrénaline qu’il ne renonce jamais à aller au combat. Seul problème: le cerveau demande du temps pour absorber les chocs. S’il reçoit un deuxième coup au même endroit, cette action peut avoir des conséquences dévastatrices. Un combattant n’est jamais apte à prendre la décision d’arrêter. Il y a des experts présents sur le ring pour le faire.» Ce qui n’exclut pas le coach McGirt. Lequel se couvre de reproches. «Mes pensées vont dans tous les sens. Je me demande ce que j’aurais pu faire différemment.» La relation entre le coach et Dadashev était particulière. «Il était ce qui pouvait arriver de mieux à un entraîneur. Si j’avais eu deux boxeurs de plus de sa trempe, je serais comblé pour le reste de ma carrière. Max a consacré toute sa vie au sport.»

Malheureusement, le sportif de 28 ans en a payé de sa vie. Un prix trop élevé qui tient ses origines, selon Dolla, à l’industrie de la boxe. «Les gens qui se tiennent dans le coin du ring doivent admettre qu’ils entretiennent des intérêts économiques avec le boxeur. Il est dès lors encore plus important que le médecin officiel prenne la décision en vertu de critères exclusivement médicaux. C’est son devoir.»

Après la mort du Russe, un débat s’est engagé sur la sécurité des athlètes. Principalement sur ce qui concerne la santé de ceux-ci, mais aussi sur la réputation de l’industrie de la boxe qui n’est pas la plus exemplaire, comme le signifie Dolla: «Pratiquer la boxe est suffisamment dangereux. C’est pour cela que les règles sont claires sur le ring. Si celles-ci ne sont pas respectées à la lettre, comme c’est le cas ici, vous finirez par tuer la boxe.»

