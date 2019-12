Pour sortir de l’anonymat, l’AC Milan mise sur le charisme de Zlatan

Ces prochains mois diront si l’acharnement dont ont fait preuve, ces dernières semaines, Zvonimir Boban et Paolo Maldini – ces deux anciennes gloires du club sont responsables du domaine sportif depuis six mois pour convaincre Zlatan Ibrahimovic de revenir à Milan a été un audacieux coup de maître ou un hasardeux coup de poker. À moins d’une gigantesque surprise, il ne fait plus guère de doutes que le Suédois viendra conclure sa brillante carrière sous ce maillot rossonero qu’il avait déjà porté avec succès entre 2010 et 2012. Dans un premier temps, il se serait engagé pour six mois seulement – pour un montant de quelque trois millions d’euros – mais une prolongation aurait déjà été prévue si les deux parties le désirent.

Mais avant même que cette aventure ne commence, l’AC Milan a au moins déjà réussi à susciter un intérêt positif dans le petit monde du football. Ce qui n’a plus été le cas depuis 2011 et un dernier Scudetto qui portait justement la marque de Zlatan. Huit dernières années qui ont ressemblé à une lente et inexorable descente vers un anonymat qui ne sied pas au prestige d’un club qui a non seulement remporté sept fois la Ligue des champions mais a surtout marqué toute une époque en révolutionnant le football au début des années 90.

Personne – et certainement pas lui-même – n’attend d’Ibra qu’il ramène Milan dans le gotha européen mais certainement qu’il contribue, grâce à son talent et à son charisme, à enfin redonner un peu de confiance et d’estime de soi à un club et à des futurs coéquipiers qui semblent englués dans une crise sans fin. Un défi compliqué comme Zlatan les aime. Fort d’un ego surdimensionné, l’attaquant ne voudra pas se satisfaire d’une fin de carrière sans relief au sein d’une équipe à la vaine recherche de sa gloire perdue.

Les dirigeants milanais et Stefano Pioli, le nouvel entraîneur en place depuis un peu plus d’un mois, espèrent aussi que la seule présence de Zlatan dope le rendement de ses jeunes coéquipiers. «Son arrivée, augure-t-il, augmenterait non seulement notre compétitivité mais surtout notre envie et notre détermination. À l’entraînement puis en match.» Car, en plus de ses qualités techniques, physiques et mentales, Ibrahimovic est aussi un compétiteur hors pair, pour qui la défaite est presque une petite mort. Ami et ex-coéquipier à Milan, Antonio Nocerino, qui avait connu ses plus belles saisons à ses côtés, se dit certain qu’Ibra peut réussir. «L’âge n’a que peu d’importance, assure-t-il, Zlatan va encore faire la différence. Il n’est pas seulement un implacable buteur mais un joueur qui bonifie le groupe. Mais pour jouer à ses côtés, il faut aussi avoir une forte personnalité.»