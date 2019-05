50'000 baskets ont célébré les 20KM de Lausanne

Si les BD de Tintin sont destinées aux jeunes de 7 à 77 ans, les 20 km de Lausanne ont fait encore plus fort, ce week-end. Samedi, une participante s’est alignée sur les 2 km alors qu’elle fêtera ses 95 ans en août. Vous avez bien lu! Yvette Fonjallaz, de Corseaux, a participé à sa toute première épreuve de course à pied et a donc aussi reçu sa première médaille. «Quand je vais faire mes commissions à la Migros ou à Manor, je marche 3 km. Alors, je me suis dit que je pouvais très bien tenir le coup», a commenté cette héroïne, arrivée d’un bon pas, après 24 minutes. Accompagnée d’Aleksandra, une parente, elle a promis que si elle était en forme, elle remettrait ça l’an prochain! Les 20 kils, c’est aussi une histoire de générations. Samedi, quatre d’entre elles se sont donné la main sur le parcours des 2 et des 4 km.

Gaël Dal Pan et sa fille Élise (2 ans et demi) ont franchi la ligne d’arrivée ensemble, en courant. Le papa, poussant en même temps le pousse-pousse de sa cadette. «Je cours depuis des dizaines d’années, explique-t-il. Lorsque mes filles me voient enfiler les baskets, elles veulent faire pareil.» Le coureur du Mont, qui s’est également aligné sur 20 km, a attiré dans son sillage ses deux filles, la marraine et son épouse.

Productrice de belles histoires depuis 1982, l’épreuve lausannoise n’a pas failli cette année encore. Romain Savoyen gardera durant toute sa vie cette journée dans son cœur. Le jeune champion a remporté les 20 km le jour même de ses 14 ans. «Je ne m’attendais pas à gagner. C’est un très beau cadeau», commente le lauréat après avoir plongé dans les bras de son père, venu le féliciter. Romain avait déjà été le plus rapide sur le parcours des 2 km il y a quelques années, mais jamais sur les 4 km (en 14’ 20’’). Son trophée a rejoint des dizaines d’autres sur une étagère, chez lui, à Cheseaux. Mais cette coupe-là aura à coup sûr une saveur particulière pour le jeune triathlète.

Neuf fois la distance Terre-Lune

Venus en nombre se façonner des souvenirs indélébiles, les plus jeunes ont été les plus démonstratifs. Ils ont vécu leur moment de gloire, qu’ils se retrouvent aux avant-postes ou dans le ventre mou du classement. Leur arrivée au stade de Coubertin avait des vertus presque magiques. Ceux qui marchaient avec un point sur le côté se remettaient soudain à courir. Beaucoup ont exprimé leur bonheur en tapant dans les mains des spectateurs, en parfaite communion avec eux. Dans le regard des gosses, on pouvait lire la fierté, au moment où les bénévoles leur remettaient la médaille autour de leur cou. Plus que jamais, les 20 kils, ont été la course des enfants par excellence. Cette année, ils étaient 9422 inscrits. Un record. Il faut dire que la manifestation offre la gratuité aux moins de 16 ans depuis 38 éditions.

Les enfants d’hier reviennent avec les leurs et transmettent cette joie de partager, comme un bel héritage. Et, depuis le temps, les rues de Lausanne en ont usé des chaussures! Christian Perler peut en témoigner. Chaque année, le speaker tient la statistique. «Les concurrents des 20 km ont parcouru au total plus de neuf fois la distance Terre-Lune, soit plus de 3'665'542 km cumulés», assure-t-il. Au micro, le truculent speaker s’est amusé à abreuver le public de savoureuses anecdotes tout au long du week-end. «Je compile les résultats de chaque année. À la maison, les dossiers de toutes les courses que j’anime prennent trois bibliothèques. Depuis quelque temps, ces données sont répertoriées sur mon ordinateur. Ça prend moins de place!» Avec la complicité de la société de chronométrage Datasport, il s’amuse aussi à annoncer les prénoms les plus présents de la manifestation. Pour la petite histoire, sachez que cette année ce sont les Nicolas (248) et les Laura (108) qui étaient les plus nombreux. Deux Nicolas et quatre Laura ont d’ailleurs participé à la toute nouvelle catégorie: l’Apéro’run, une épreuve mêlant course (4 km) et dégustation. «Dans le concept, le mot «apéro» nous a fait envie. Le mot «run», beaucoup moins», rigole Aurélie Guex, venue de Bullet accompagnée d’une équipe de fêtards déguisés en grappes de raisin. Toutefois, les participants ont dû mettre de l’eau dans leur vin, un gros orage ayant décidé de baptiser, à sa façon, cette première. (24 heures)