A Moudon, Jean Willi prendra son 134e départ du TPV

«Mon étape préférée, c’est Moudon!» Jean Willi est le plus fidèle des participants du Tour du Pays de Vaud (TPV). Ce mercredi soir, dans la cité broyarde, le Prilléran qui est entré dans sa 79e année, prendra un départ dans l’épreuve cantonale pour la 134e fois. Un record!

Ce sportif à l’endurance impressionnante a forgé son physique sur les terrains de foot. Plus précisément à la Pontaise, où ce Lucernois d’origine a joué pour l’équipe réserve du LS. «C’était dans les années 1964-1965, à l’époque des Tacchella, Schneiter et Grobéty. Les fameux Seigneurs de la nuit!» Jean Willi admet qu’avec une telle concurrence il était difficile de se faire une place dans le contingent de la première équipe. Qui plus est avec son travail à plein temps à la Commune de Lausanne. «Mes coéquipiers étaient semi-professionnels, continue-t-il. Moi, je devais travailler et je ne pouvais pas être aussi disponible. Il y avait pas mal de déplacements en Suisse alémanique. Sans parler des Coupes d’Europe.»

Fan de football

Vaudois depuis 1963, ce sportif est resté fan de foot. «Je regarde toujours les matches avec grand intérêt. J’aime Young Boys, le FC Zurich et Lucerne.»

Depuis 1985, Jean Willi s’est mis à la course à pied. «Tant que ça va bien, je continue. En hiver, je pratique le ski de fond aux Rasses et deux entraînements hebdomadaires.» L’homme est, comme on dit, un «solide». Il prend ainsi le départ d’une soixantaine de courses par an. «Mes préférées? Le TPV et celles du Trophée lausannois. L’année passée, j’ai participé aux 13 épreuves de cette compétition.»

Ce qu’il apprécie le plus au TPV: l’ambiance et l’organisation. «On ne perd pas de temps. On arrive, on parque, on court, tout s’enchaîne parfaitement.» Et ça, ça lui plaît!

Chouchou du peloton

Mercredi, Jean Willi sera une fois de plus l’un des chouchous du peloton. Quant à la fameuse montée de Moudon, elle ne l’empêche pas de dormir. Mais alors, pas du tout! «Une fois lancé, ça se passe bien», estime-t-il. Si vous le croisez, n’oubliez pas de l’encourager. Il porte le dossard 247. (24 heures)