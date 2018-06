Alain Blaser vous embarque à 150 km/h sur des routes de montagne

Réactions des copilotes d'un jour





Jonathan Duez (Genève, 22 ans): «C’est très impressionnant. On sent chaque changement de vitesse, à tel point qu’on a l’impression que le pilote va détruire la boîte. Avant chaque virage, on se dit que ça ne passera jamais et au final ça le fait. Maintenant que j’ai goûté à cette expérience, ça me donne envie d’en faire encore. Mais il faut des années pour maîtriser un tel véhicule. Je me vois mieux dans la peau du copilote.»







Florian Hoti (Moudon, 21 ans): «La voiture est puissante, le pilote est top. On est bien collé au siège. Tout est brut à l’intérieur. Il n’y a pas de confort. Mais on ne bouge pas. On se sent en sécurité. Dans les virages, on a l’impression d’être plus lourd. J’étais un peu stressé avant de partir, mais le fait d’avoir un pro au volant est rassurant. Tout va hyper vite. À bord, on n’a plus prise sur le temps et les 6 km de course passent très vite.»







Bruno Medardi (Puidoux, 55 ans): «Nous sommes venus à huit, dans le cadre d’une sortie d’entreprise. Pour être franc, je m’attendais à avoir peur. Mais ça n’est pas arrivé. Je ne suis pas très Luna Park. J’ai donc choisi de partir en premier, comme ça, c’était fait. L’expérience est intéressante. J’avais déjà eu la chance d’être passager sur side-car de course. Cette fois, j’ai appris beaucoup de choses sur le monde du rallye.»