Au turbin, avant de défier les pros

Ils ont la passion du football chevillée au corps, mais travaillent à plein-temps ou à temps partiel. Ils sont chauffeur de taxi, employés de commerce ou dessinateur technique. Cette semaine, deux clubs vaudois de Promotion League (3e division suisse) et un de 1re ligue (4e division) affrontent des équipes de l’élite. Stade-Lausanne-Ouchy (SLO) défiera Thoune, alors que Stade Nyonnais se frottera à Zurich et Echallens à Lucerne.

Sur le papier, les professionnels de première division ne devraient faire qu’une bouchée des amateurs rescapés de la Coupe de Suisse. Les footballeurs de l’élite sont habitués à jouer sur un rythme élevé. Ils ont plus d’expérience et tant leur physique que leur technique sont supérieurs. Mais sur un match, tout peut arriver. «Nous l’avons démontré en éliminant Sion au tour précédent, rappelle Ahmed Mejri, buteur de SLO. Si nous montrons une plus grande envie de gagner sur le terrain, il est possible de battre un tel adversaire. Surtout que nous ne manquons pas de qualités. J’estime que beaucoup de joueurs de notre équipe pourraient évoluer dans une division supérieure.»

Le témoignage des trois amateurs vaudois démontre qu’il n’est pas toujours évident de concilier sport et vie professionnelle. Bouter une «grosse» équipe de la Coupe, n’en devient alors que plus savoureux. Espérons que la magie opérera à nouveau, lors de ces huitièmes de finale.

Les nuits sans sommeil du chauffeur de taxi Ahmed Mejri



Il a déjà inscrit 11 buts cette saison en championnat pour Stade-Lausanne-Ouchy (SLO). Ahmed Mejri est le deuxième meilleur marqueur de Promotion League à égalité avec Djibril Cissé. Mais contrairement au joueur français, l’attaquant lausannois n’est pas professionnel. Depuis janvier, cet étudiant à l’UNIL a en poche un Master en sciences sociales et sport. Il complète sa formation dans le but de rejoindre la HEP. Mais en attendant la fin de ses études, le footballeur essaie de gagner sa vie comme chauffeur de taxi. «Je commence le vendredi soir entre 22 heures et minuit et je termine mon service vers 5 h 30», explique-t-il. Un horaire pas franchement compatible avec son activité sportive, puisque le championnat se dispute généralement le samedi. «Dès que je rentre du travail, je m’endors directement, pour me réveiller un quart d’heure avant l’heure de convocation avec l’équipe. Sans me nourrir! Pendant le match, autant dire que j’ai envie de dormir et de manger.»

Lorsque l’arbitre siffle les trois coups, rebelote. Ahmed Mejri reprend son taxi et va bosser. «Je repars pour une nouvelle nuit de travail, entre 22 h et 5 h du matin, raconte le Tunisien de 27 ans. Quand nous avons éliminé Sion en Coupe, je n’ai pas pu fêter cet exploit avec mes camarades, car je devais prendre mon service. Le plus drôle: j’ai véhiculé des clients qui s’étaient rendus au match et qui étaient tout étonnés de me voir au volant. Il m’arrive aussi de ramener d’autres joueurs un peu éméchés.»

Formé à l’Espérance Tunis, l’attaquant de SLO a été international jusqu’en M17. Il a disputé la Coupe d’Afrique et la Coupe du monde M17, avant d’évoluer en Suisse à Fribourg, au Mont, à Azzurri et à Dardania. Le véloce attaquant est parfois contraint de montrer sa pointe de vitesse, aussi lorsqu’il travaille. «Il m’est arrivé de courir après des clients qui ne voulaient pas payer, se souvient Ahmed Mejri. Pour l’instant, j’ai toujours réussi à les rattraper! Mais la vie de taxi n’est pas facile. On doit faire face aux insultes, aux gens ivres. Il faut gérer cela avec le sourire.»

Depuis deux semaines, le buteur de SLO a décidé de mettre sa vie de chauffeur de taxi entre parenthèses, en raison de l’incompatibilité de ce travail avec le foot. Mardi, il sera donc en pleine forme pour affronter le FC Zurich.

Romain Dessarzin passe du tic-tac à la tactique



Stade Nyonnais aura tout intérêt à être réglé comme une horloge. Mercredi, les Vaudois de Promotion League affronteront Thoune, pensionnaire de Super League. «Pas question de nourrir un quelconque complexe d’infériorité, avertit Romain Dessarzin, milieu de terrain offensif nyonnais. Nous n’aurons pas grand-chose à prouver. Nous serons onze joueurs de chaque côté et nous donnerons tout pour renverser la hiérarchie.»

Sauf que Romain Dessarzin, comme beaucoup de ses collègues, doit concilier football et vie professionnelle. Employé de commerce chez Franck Muller, il travaille depuis le mois de septembre à 70% pour l’horloger basé à Genthod (Genève). Une solution qui lui offre quelques avantages, puisque le patron de l’entreprise qui l’a engagé n’est autre que le président du Stade Nyonnais, Vartan Sirmakes. Plusieurs joueurs sont d’ailleurs employés dans cette firme, à des postes divers. «Nous sommes quatre ou cinq, compte Romain Dessarzin. Certains se trouvent à la production, d’autres dans les bureaux. Nous sommes libérés pour les entraînements et les matches. Parfois, lorsque nous nous déplaçons loin, nous avons congé le lendemain matin. Cette flexibilité est vraiment appréciable.» Pour se préparer au mieux à ses échéances sportives, il prend congé les jeudis après-midi et les vendredis. «Cela me permet de me reposer et de me détendre en fin de semaine.»

L’ancien joueur du Lausanne-Sport et de Winterthour apprécie de se retrouver dans la vie active. «Bien sûr, tout est plus simple quand on se consacre exclusivement au foot, mais cela me donne la possibilité de ne pas rester toute la journée à la maison. Ça me permet aussi d’avoir d’autres contacts et d’apprendre beaucoup de choses enrichissantes.»

Au quotidien, le footballeur gère les factures des fournisseurs, les commandes de marchandises, des montres et des bracelets. Un univers différent de celui du ballon rond. Mais des tic-tac à la tactique de jeu, il n’y a qu’un pas que Romain Dessarzin a franchi avec souplesse. «Notre préparation pour le match contre Thoune ne va pas changer par rapport au championnat. Il y a aura peut-être un peu plus d’analyse vidéo.» Et un peu plus de supporters, mercredi, à Colovray. Les autres employés de Franck Muller seront aux premières loges pour encourager Nyon et leurs collègues.

Yassine El Allaoui, attaquant et employé modèle



«Le jour où il souhaite partir d’Echallens pour un autre club, il est exclu qu’il quitte l’entreprise.» Ce cri du cœur sort de la bouche de Stéphane L’Eplattenier, directeur commercial de Techniques Laser SA. Depuis le début de l’année, la société sise à Goumoens-la-Ville emploie Yassine El Allaoui, attaquant du FC Echallens. Sa profession? Aide administrative et dessinateur au bureau technique. Un poste qu’il occupe à 80%. Le Franco-Marocain de 32 ans n’hésite pas à rouler chaque jour entre 3 h et 3 h 30 pour se rendre au travail et en repartir. «Désormais, ma priorité va à ma profession, admet l’ancien joueur de Xamax, formé à Metz. Après mon passage à Neuchâtel, je recherchais une telle place. Il s’agit pour moi d’une chance que je veux absolument saisir.» Une motivation qui se voit au quotidien. D’abord engagé dans l’administration, puisqu’il a acquis en France l’équivalent d’une maturité commerciale, le footballeur prend du galon et dessine désormais des pièces.

«Nous ne pensions pas qu’il s’intégrerait aussi facilement et qu’il serait aussi efficace», se réjouit Fritz Aeschbach, CEO de l’entreprise et président du FC Echallens.

Mais ne vous méprenez pas, l’employé et buteur du club n’a droit à aucun privilège. «Au boulot, on est au boulot. Au foot, on est au foot, martèle Fritz Aeschbach. Pas question de faire de différence avec les autres employés. Vous savez, je n’aime pas toujours ce que fait Yassine sur le terrain, mais au travail, il est impeccable.» Yassine El Allaoui a trouvé son équilibre entre sport et activité professionnelle. «Dans l’entreprise, il y a beaucoup de passionnés de foot. On me chambre souvent, d’ailleurs. Quand j’ai été suspendu, en début de saison, on ne m’a pas manqué!» Une bonne humeur qui montre le soutien et la bienveillance des 44 autres employés.

Jeudi, face à Lucerne, le longiligne centre-avant de 192 cm aura envie de se surpasser. «Quand on joue face à des pros, il y a toujours en nous cette envie de créer l’exploit. On ne joue pas ce type de match tous les week-ends.» En plus, disputer un huitième de finale de Coupe est inédit dans l’histoire du club du Gros-de-Vaud. Et que feront les «David» challensois s’ils battent le «Goliath» lucernois? «Je pense que le président passera sous la douche», prédit l’attaquant en rigolant. On ne demande qu’à voir! (24 heures)