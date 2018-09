Boue, plongeons glacés et décharges électriques au menu

Vous redoutez de sentir la vase? Un frisson vous remonte l’échine rien qu’à l’idée de vous plonger dans un bain glacé? Gravir trois montagnes de boue vous rebute? Alors ne participez surtout pas au Mud Day. Cette course rappellera aux anciens soldats les joyeusetés des obstacles du parcours du combattant. En pire! À Aigle, samedi, il faudra non seulement affronter 22 de ces objets de torture, mais en plus il faudra ajouter à ce programme 13 km de course à pied. À se demander si les organisateurs ont envie de rendre leur épreuve populaire!

Mais visiblement, plus c’est dur, plus le défi semble attractif. 5000 intrépides sont ainsi attendus lors de la 3e édition suisse de cet événement dont le concept a déjà trouvé son public en Angleterre, en France et en Espagne.

«Les plus aguerris parviennent à boucler le parcours en une heure»

«Ce type d’épreuves répond à une demande, observe Violaine Sauty, coordinatrice de l’événement. Les néophytes craignent de ne pas y arriver. Quant aux plus aguerris, ils parviennent à boucler le parcours en une heure.»

Avant le montage définitif des installations, nous avons pu tester quelques obstacles. «Malheureusement, celui qui diffuse de l’électricité n’est pas encore prêt», déplore Violaine Sauty. Dommage, nous qui rêvions de nous faire secouer par des fils à vaches! Qu’à cela ne tienne, l’organisatrice nous a réservé un programme à la hauteur de l’événement.

Roi de la boue

À commencer par le «Gravity Ladder», une échelle inclinée, faite de rondins de bois, qui culmine à plus de 3 mètres. Forcément, le but du jeu est de passer sous la partie inclinée. Le contraire aurait été trop facile. «Celui-là fait partie des quatre obstacles certifiés «King of Mud», nous éclaire la maîtresse de cérémonie. Celui ou celle qui parvient à franchir ces quatre parcours du premier coup reçoit une médaille et devient «King of the Mud», le roi de la boue.»

Nous concernant, autant oublier la médaille tout de suite! Car pour réussir ces quatre-là, il vaut mieux avoir de bons biscoteaux et être capable de traverser des bassins en se hissant à des cordes suspendues. Le tout à la seule force des bras. Ce redoutable obstacle qui imite les lianes d’une jungle se nomme «Tarzan Style». Nous l’avons essayé sans jamais penser à le dompter. La seule comparaison avec Tarzan a été le cri que l’on a fait en lâchant trop tôt la corde.

Résultat, une culbute peu acrobatique dans 1 mètre d’eau fraîche. Si Cheeta et Jane avaient été présentes, elles auraient bien ri et un mythe se serait effondré. Évidemment, c’est à cet instant que Richard Chassot, le boss de la manifestation, a choisi de venir nous faire un petit bonjour. On n’a, paraît-il, qu’une seule occasion de faire une première impression. Pour le coup, c’est raté. «Il y en a peu qui réussissent jusqu’au bout», relativise l’ancien cycliste pro, histoire de nous consoler. Sympa!

Magma verdâtre

Le ridicule ne tuant pas, nous avons survécu à un autre bain, genre soin du visage à l’argile douce. Mais la version pour tout le corps. Dans le magma verdâtre où subsiste une mousse peu accueillante, on se sent soudain dans la peau de Shrek. Non seulement on en a l’apparence, mais surtout l’odeur. Le but du «Mud Wrap», tel est le nom de l’obstacle, est de passer d’un bassin à l’autre en escaladant de gros cylindres. «Les valeurs de solidarité et de dépassement de soi sont tout ce que les concurrents recherchent dans ce type d’épreuves», souligne Violaine Sauty, précisant que le gros des participants a entre 20 et 35 ans et qu’un tiers des inscrits sont des femmes.

Le clou du spectacle est sans doute l’enchaînement des trois montagnes de boue qu’il faut franchir, tour à tour. Il y a aussi une rampe glissante. Les autres obstacles? «C’est une surprise que l’on réserve aux participants de samedi», ajoute Violaine Sauty, qui n’en dira pas plus.

Ainsi, les 5000 volontaires du Mud Day vivront un vrai Koh-Lanta. «À la différence près qu’ils pourront boire et manger», rigole la coordinatrice. Cette année, Fabian Rocha Rocha, candidat de l’émission phare de TF1, sera le parrain de l’événement. Le Vaudois assurera sa présence à l’échauffement et encouragera les concurrents durant les épreuves. Un soutien qui nous aurait fait du bien au moment du test. «Mais vous savez, les participants ne sont pas obligés de courir, ils peuvent très bien marcher et passer à côté des obstacles s’ils le souhaitent», précise Violaine Sauty. Elle n’aurait pas pu le dire plus tôt? (24 heures)