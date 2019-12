Ces jeunes Mongols sont presque prêts

Lorsqu’il a traversé pour la première fois la Mongolie en 2012, Pascal Gertsch a été immédiatement ébloui par la beauté des paysages. Mais il lui a fallu redécouvrir le pays en hiver, lorsque son regard s’est perdu dans les steppes infinies, pour avoir une véritable révélation. Sur les terres considérées comme le berceau de Gengis Khan, à Dadal, le médecin vaudois à la retraite s’imagine un lieu idéal pour la pratique du ski de fond. Sous l’impulsion des Jeux de la jeunesse que Lausanne vient d’obtenir et avec l’aide du colonel des gardes-frontière local qu’il rencontre en 2016, l’ancien médecin de l’équipe de Suisse de ski de fond se prend à rêver d’emmener une jeune délégation mongole aux JOJ 2020.

Du matériel de ski est acheminé depuis la Suisse par le Vaudois, qui a déjà réalisé neuf fois le périple (9000 km) dans son vieux camion de l’armée suisse. «Les Mongols pratiquaient la discipline avant les Norvégiens mais elle a quasi disparu avec le départ des Russes dans les années 80, regrette Pascal Gertsch. Un gouffre s’est créé et il y avait tout à refaire».

Le rêve se rapproche

Ce lundi de décembre, à 9000 km d’Oulan-Bator, quatre jeunes fondeurs mongols se retrouvent à Ulrichen, dans la vallée de Conches (VS). Là, au paradis des fondeurs, l’horizon et leur rêve de JOJ n’ont jamais été aussi proches. «En Suisse, j’ai énormément amélioré ma technique, lance Zolbayar. Ici, les pistes sont préparées et il fait beaucoup moins froid, ce qui permet de s’entraîner plus longtemps que par –50 degrés.» Les propos du fondeur sont traduits en français par Nasaa, l’indispensable interprète engagée par Pascal Gertsch. «C’est le gros bémol de l’aventure, ils ne sont pas ouverts à apprendre une langue, se désole le «manager» de l’équipe mongole. Du coup, les échanges sont limités.»

Zolbayar fait partie des quatre «rescapés» d’une délégation de quinze jeunes sportifs de son pays, qui avait découvert la Suisse en janvier 2018 lors d’un camp dans la vallée de Joux. «Je transmets tout ce que j’ai appris aux jeunes de mon village», raconte le jeune fondeur de 17 ans qui rêve déjà de JO. Lors de ce quatrième stage en Europe, le groupe a disputé des courses FIS en Scandinavie, où Zolbayar a croisé l’une de ses idoles, Dario Cologna. «Il apprend énormément en regardant des vidéos de Northug ou de Cologna», précise Alain Bohard, moniteur de ski de fond engagé dans le team mis en place et financé en grande partie par Pascal Gertsch. À Ulrichen, les fondeurs mongols réalisent un exercice sans les bâtons. «C’est le camp d’entraînement le plus efficace, estime Noninerdene. On a aussi beaucoup appris lors des compétitions.» La veille, l’épreuve FIS dans la vallée de Conches ne s’est pas bien déroulée pour la jeune fille de 15 ans, mais ses larmes n’ont pas coulé longtemps. «Ces jeunes sont toujours enthousiastes et n’abandonnent jamais», confie, admiratif, Pascal Gertsch.

Les premiers pas sur la neige suisse, il y a près de deux ans, ne se sont pourtant pas déroulés sans peine. Le groupe éclate de rires lorsque Khongor (16 ans) raconte le jour où les jeunes ont découvert que les Occidentaux utilisaient des dragonnes pour tenir leurs bâtons en main. Noninerdene, elle, se souvient du mélange de peur et d’excitation qui l’habitait lorsqu’elle a fait face à son premier téléski. «Ils faisaient du pas tournant dans la pente et étaient éjectés, raconte hilare, le coach Alain Bohard. En Mongolie, les entraîneurs ont des méthodes archaïques, où l’on aligne les kilomètres sans travailler la technique.»

Si la décision revient à la FIS (verdict mi-décembre), Pascal Gertsch souhaite qu’au moins deux de ses protégés (un garçon et une fille) prennent part à l’événement de janvier 2020, sans autre ambition que de représenter avec fierté la Mongolie. «Ces jeunes évitent l’alcoolisme ou le tabagisme grâce au sport», souligne l’ancien médecin, qui a conçu quatre pistes de fond, dont une homologuée par la FIS, en Mongolie. La construction d’une piste de ski à roulettes pour une pratique annuelle et le retour du ski de fond dans certaines écoles sont également actés. «Le gros risque est que tout s’arrête si la Fédération mongole ne prend pas le relais», s’inquiète Pascal Gertsch, qui se retirera après les JOJ 2020.