Cet été, votre enfant pourra s’entraîner avec West Ham

Et si votre enfant suivait un camp sportif pendant les vacances d’été? Jamais l’offre n’a été aussi riche. Street dance, roller skate, kite surf ou équitation: il y en a pour tous les goûts et presque toutes les bourses. Mais pas facile de s’y retrouver. Heureusement, le site Internet www.graj.ch propose un catalogue d’activités, en fonction de l’âge et des centres d’intérêt de vos enfants et ados (sport, camp avec des animaux, activités culinaires, etc.).

Une initiative issue des cogitations du Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) et du Groupe romand des activités de jeunesse (GRAJ). Les propositions sont chaque année plus variées et plus originales. Nous avons choisi de vous présenter de façon subjective quatre d’entre eux, dans des domaines différents.

Foot à l’anglaise

Le camp: Un coach de la West Ham United Foundation et un assistant suisse prendront en charge seize enfants. Jusqu’à six groupes – et donc six entraîneurs britanniques, tous titulaires de la licence B UEFA – peuvent ainsi être mis en place. Les représentants de la Premier League sont arrivés sur les terrains de La Côte via Leroy Rosenior, l’un de leurs anciens joueurs. «Il est venu à l’invitation d’un de nos professeurs pour parler du racisme aux élèves de l’école de La Châtaigneraie, raconte Michael Kewley, directeur marketing de l’École Internationale de Genève, organisatrice de ces camps. Il nous a mis en contact avec la West Ham United Foundation, laquelle a proposé la mise en place d’un premier camp d’une semaine en 2016.»

Dates: Six camps d’une semaine, du 2 juillet au 17 août.

Prestations: Football de 9h à 16h30 (ateliers techniques, mini-matches, coaching personnalisé et en groupe) et accès au programme «Water Fun» (château gonflable, rampe glissante, etc.), plus activités diverses.

Lieu: La Châtaigneraie (Founex).

Âge: 7 à 11 ans. Prix: 595 francs. Le montant comprend la garde avant et après les camps (8h-9h et 16h30-17h30), plus un repas chaud à midi et des pauses snack (matin et après-midi). Tous les participants reçoivent aussi un maillot et un diplôme en fin de semaine.

Grimpe et respect

Le camp: Formation aux méthodes d’encordement, aux nœuds, aux techniques de progression sur les rochers dans les secteurs d’escalade de la région de L’Abbaye.

Dates: Du 6 au 10 août.

Prestations: Montagne, randonnée, alpinisme, nature et environnement. Logement en dortoir dans le refuge S-Cal. Les repas du soir se prennent à une grande tablée, les enfants participent aux préparations des repas et travaux ménagers. Les légumes ou les fruits sont présents chaque jour que ce soit au pique-nique ou au repas du soir.

Lieu: L’Abbaye.

Âge: 8-15 ans (pour débutants et débutants avec expérience).

Prix: 850 francs.

Sport et langues

Le camp: Découverte et perfectionnement de l’anglais ou de l’allemand.

Dates: 13-18 août.

Prestations: Des enseignants spécialisés dispensent chaque jour 2 heures de cours avec une méthode basée sur le jeu et la communication. Les groupes sont relativement restreints (entre 2 et 6 jeunes). Les enfants logent dans un chalet. Sport et activités pratiquées: tennis, big banana (grande bouée allongée tirée par un bateau) au lac Léman, escalade, patinage, etc.

Lieu: Villars-sur-Ollon.

Âge: 7-15 ans.

Prix: 690 francs.

Écolo et éducatif

Le camp: «Camp ça bouge au lac» (c’est son nom) permet aux jeunes de participer à des activités comme le canoë, le pédalo, la piscine, les aquagames et jeux divers. De jeunes moniteurs de camps s’occupent des enfants, sous le regard expert de Christophe Nicolet, éducateur social. La prévention des dépendances, sans moraliser, fait partie du programme. L’écologie est aussi présente par le choix des menus, les transports, le tri des déchets, l’économie d’énergie. La transmission de valeurs telles que la tolérance, l’amitié, le respect de soi et de l’autre et la lutte contre l’exclusion et la marginalisation font partie intégrante du camp.

Dates: Du 22 au 28 juillet.

Prestations: Repas, nuitées en dortoirs, activités et encadrement. Les enfants en situation de handicap sont les bienvenus. Un bémol: les dortoirs ne permettent pas l’accès aux chaises roulantes.

Lieu: Yvonand.

Âge: 9-12 ans.

Prix: 390 francs. (24 heures)