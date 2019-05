Cette fois, les Riviera Lakers jetteront toutes leurs forces dans la bataille

Samedi, la réalité griffée sur le parquet a vérifié une évidence couchée sur le papier, les Lions de Genève ont une force de frappe supérieure à celle des Riviera Lakers. Personne ne le contestera, à commencer par Marco Cheren, le directeur technique du club vaudois. «Ne l’oublions pas, on reste le Petit Poucet de la ligue, avec le plus petit budget. Mais malgré nos modestes moyens, on essaie toujours de faire l’impossible.»

La bonne recette

Lors de l’acte I, perdu 107-80, Vladimir Ruzicic a surtout osé l’impensable en ménageant ses troupes d’élite, dont son top scorer Ronald March, usées par la rude bataille livrée contre Union Neuchâtel en quart de finale. Le coach serbe n’a pas caché ses intentions: c’est ce mardi qu’il veut mettre le feu au Pommier! «En agissant ainsi, on s’est donné toutes les chances de réussir un truc à Genève. Car notre souhait, c’est de jouer deux fois devant notre public aux Galeries du Rivage. Et pour cela, il n’y a pas de miracle. Il faudra se donner à 120% mardi, ce qui n’était pas imaginable lors du premier match», note Marco Cheren.

La stratégie préventive de Riviera n’a pas échappé à Roberto Kovac. «Elle était de bonne guerre. Les Veveysans avaient besoin de souffler. Ils ont enchaîné six matches en une quinzaine alors qu’on a pu bénéficier d’une semaine de répit pour recharger nos accus», commente le Tessinois des Lions. Lui-même en a profité pour lever le pied et soigner sa cuisse endolorie. Une bonne recette pour garder la main et réussir un carton, comme l’atteste sa feuille de marque: 33 points inscrits, dont dix tirs primés sur seize tentés! Le shooteur est en veine.

Le Lion mordant pourrait bomber le torse, mais l’esbroufe n’est pas son style. «En début de partie, mes coéquipiers m’ont préparé le terrain et la défense adverse m’a ouvert une belle fenêtre de tir! Cela dit, si les statistiques personnelles sont bonnes pour la confiance, elles ne sont essentielles que si elles contribuent au bien collectif. Alors oui, je suis content de moi. Je tiens un bon rythme et l’équipe a le vent en poupe», affirme-t-il. On l’a compris, sa réussite (62,5% à 3 points!) n’est pas insolente.

«Le collectif prime»

Dans l’autre camp, Ronald March a donc dû ronger son frein. «La consigne, c’était pas plus de vingt minutes de jeu par joueur», précise Marco Cheren. Avec 15 points en dix-neuf minutes de présence, l’ancien étudiant de Houston, passé par l’Inde et le Luxembourg, a rempli son contrat sans trop sacrifier son carnet de statistiques (738 points marqués cette saison, toutes compétitions confondues). «De toute manière, chez nous, le collectif prime les individualités. On fait tourner, tout le monde apporte sa contribution, comme les pièces d’un puzzle.» Même si, à la fin, c’est souvent Ronald March qui marque les paniers décisifs!

Alors que le Genevois Juraj Kozic, toujours gêné par ses douleurs dorsales, a passé lundi une IRM de contrôle, ses coéquipiers ont suivi attentivement la théorie intransigeante de Vedran Bosnic. Pour le Suédois, tout relâchement est déconseillé et toute fuite en avant, vers cette finale qui leur tend les bras, est interdite. «On sait ce que l’on a à faire. Ce sera un autre match, avec un adversaire totalement remobilisé. Pour mater les joueurs de Riviera, il faudra continuer à être dur et méchant, les mettre sous pression, les fatiguer», confie Roberto Kovac.

Et qu’importe si cette fois, ce n’est pas lui qui remplit le plus gros panier… (24 heures)