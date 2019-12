Cheseaux, 4300 habitants et deux équipes en LNA

L’air de Cheseaux-sur-Lausanne est-il propice à la LNA? La réponse est oui, depuis ce week-end où l’équipe de judo masculine d’Okami (loup en japonais) s’est illustrée. Le club emmené par Mike Chavanne, 5e des Mondiaux juniors en 2008, a pu officialiser sa promotion dans l’élite le week-end dernier à Saint-Légier, lors des championnats de Suisse par équipes. «Tout est parti d’une discussion avec d’anciens compétiteurs de l’élite, raconte le judoka-entraîneur. Nous avions envie de nous retrouver sur le tatami. D’autres nous ont rejoints. On a dû partir de tout en bas, puisqu’il s’agissait d’une nouvelle équipe.»

En 1re ligue il y a encore 12 mois, les Okami ont survolé le championnat de LNB cette année. Samedi, ils étaient censés affronter Weinfelden, dauphin de Cheseaux en 2e division (à 9 points), et Bâle, dernier de LNA. La première équipe a renoncé à ce tour de promotion/relégation, envoyant officiellement Cheseaux en LNA. Bâle, assuré de rester en première division, n’a pas fait le déplacement. Par peur du loup? «Nous aurions voulu terminer la saison avec panache», regrette Mike Chavanne, qui se consolera avec la coupe de champion de LNB et l’assurance de combattre les meilleurs judokas de Suisse, dès la saison prochaine.

Après l’ascension des volleyeuses du VBC Cheseaux dans l’élite en 1993, puis en 2007, ce village de 4300 âmes célèbre donc une deuxième formation au sommet de la hiérarchie nationale. Mais les Okami ont atteint cet objectif un peu fou à pas feutrés. À tel point que lundi matin, même le syndic était surpris par ce résultat. «Je n’étais pas au courant, s’enthousiasme Louis Savary. Cela fait toujours plaisir de voir le nom de notre village associé à des exploits sportifs. Notre participation, au sein de la Municipalité, consiste à mettre à disposition des locaux et des espaces d’entraînement de façon libre. Nous privilégions les clubs formateurs comme le volley, le judo, le foot, le tennis et l’unihockey, au même titre que nous aidons la fanfare et le théâtre. Il nous arrive aussi d’octroyer occasionnellement des subventions directes, dans la mesure de nos possibilités. Mais il s’agit de montants plutôt modestes.»

Passer le flambeau

Quid de l’avenir de ce petit club aux grandes ambitions? Okami a été créé il y a vingt-sept ans et compte 250 membres. Son passage en LNA ne sera-t-il qu’éphémère? «Non, estime Mike Chavanne, car nous formons un groupe de 10-14 ans qui est performant jusqu’au niveau international. Le but est de nous maintenir quelques années au plus haut niveau avec les plus expérimentés, puis de passer le flambeau à cette nouvelle génération.»

Avec le Judo-Club Morges et l’École Dégallier (Yverdon), Cheseaux devient la troisième formation vaudoise qualifiée pour disputer le championnat masculin de LNA, en 2020.