Chez les Kalambay, la tête et les jambes vont de pair

A ma gauche, Jason Kalambay, 28 ans, professionnel de kick-boxing, récent champion du Lions FC qui vient de se dérouler à Neuchâtel. Le colosse de 102 kilos a l’habitude de combattre dans des salles pleines à craquer, devant des milliers de spectateurs, notamment au Brésil où il est une véritable star. Pour donner un ordre d’idées, il est suivi par près de 50'000 abonnés sur son compte Instagram!

A ma droite, Jessy Kalambay, 26 ans, tennisman qui a écumé les courts du monde entier – surtout lors de tournois Future – en quête de points ATP. Le rasta droitier, apprécié sur le circuit professionnel pour sa bonhommie, n’a jamais véritablement percé sur le front de l’ITF, mais il a tout de même figuré parmi les 800 meilleurs mondiaux en double et les 1200 en simple. Il a notamment battu, comme principaux faits d’arme, des joueurs du Top-100. Ce n’est pas rien…

A priori, tout oppose les deux frangins nés à Yverdon-les-Bains (VD) mais domiciliés à Neuchâtel (Jason) et Grandson (Jessy). L’un cogne, l’autre est séparé de son adversaire par un filet. Les Kalambay Brothers sont pourtant «cul et chemise», main dans la main lorsque leur carrière sportive respective leur laisse le loisir. Ils cultivent les mêmes valeurs, la même philosophie, et surtout la même propension à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier.

«Le sport est bien sûr essentiel à nos yeux, mais il ne représente pas tout, soulignent-ils en cœur. C’est important, pour notre équilibre personnel, de cultiver aussi l’esprit.» En d’autres termes, la tête et les jambes.

Leur propre ligne de vêtements

Pour ce faire, Jason et Jessy ont créé en 2016 leur entreprise de personal training à Neuchâtel avec leur propre concept d’entraînement. Lequel a rencontré un succès tel que les deux sportifs d’élite ont décidé, fin 2017, de l’étendre à Lausanne. Insatiables, les Kalambay ont également développé une méthode personnalisée d’entraînement sur le Net disponible depuis quelques jours.

Et ce n’est pas tout… «Nous venons de concrétiser l’un de nos rêves de gosses en créant notre propre ligne de vêtements de sport», se réjouissent-ils en guise de conclusion. Une ligne de vêtements fun et colorée, à l'image de ses deux concepteurs... (nxp)