Cinq pilotes prêts à défier Fernando Alonso à Dubaï

Ils sont fiduciaire, peintre, infirmière, agent immobilier, horloger et partagent la même passion. Celle du karting. «Nous avons formé une équipe à la fin 2019, raconte Christophe Berger, un pilote qui roule en compétition depuis 20 ans. Nous faisions partie du Team RGP (réd.: dont fait partie Mathéo Tuscher, champion du monde 2016 d’endurance en LMP1-Privée), mais comme certains d’entre nous voulaient piloter à l’international, nous nous sommes lancés dans cette nouvelle aventure.» Le Team BRG Racing, composé de cinq pilotes âgés de 25 à 39 ans, était né.

Sitôt lancée, l’équipe basée à Payerne a immédiatement fait des étincelles. A la fin de l’année dernière, elle a réussi à se hisser à la 3e place (sur 39 équipes) des 7 Heures de Viana, au Portugal. Qui plus est en devançant de 1’’7, l’écurie Joker du champion du monde individuel Michael Mota. «Dans ce type de compétitions, il faut savoir gérer plusieurs facteurs, fait remarquer Christophe Berger. Comme les dépassements, les trajectoires, les arrêts au stand et surtout les pauses car la régénération est capitale.» A ce titre, certains organisateurs n’hésitent pas à mettre en place des stands de massages pour que les pilotes puissent récupérer entre deux relais.

L’une des originalités de ces cinq pilotes venus de Gland, Isérables, Neuchâtel et Le Locle est d’avoir une femme dans leurs rangs. «Nous avons rencontré Cristina, il y a un an et nous avons tout de suite remarqué son potentiel. En général, lorsque des femmes roulent dans ce milieu macho, elles ne font pas les choses à moitié. Elles sont même redoutables au volant.»

Jalousie et machos

C’est précisément le cas de Cristiana Alves. L’infirmière d’origine portugaise a commencé le karting sous l’impulsion de son papa. «Comme il était fan de sport auto et qu’il n’a eu que des filles, il en a mis une dans un kart. Résultat: je me suis prise au jeu. Ça me permet de me dépasser et d’évacuer le stress.» Comme on peut malheureusement s’y attendre, la jeune femme a dû gérer des remarques déplacées. «Certains ne supportent pas d’être dépassés par une femme, témoigne-t-elle. Leur excuse? Ils disent que je suis plus légère et que c’est pour cela que je suis devant.» Foutaises, puisque les karts sont lestés pour que le poids soit identique pour chacun! La caractéristique liée au poids n’est pas de la seule particularité de cette catégorie.

«Nous roulons sur des karts de location, explique Christophe Berger. Des tirages au sort sont effectués pour les qualifications, la grille de départ et les véhicules changent également de pilote à chaque relais.» L’avantage de ce type de compétition est avant tout financier. Si les karts (13 cv) atteignent une vitesse de 90 km/h, le coût est moindre par rapport aux 100 000, voire 150 000 francs que peuvent investir chaque année des pilotes individuels, à l’échelon national. Avec les karts de location, pas de voiture à charge, ni de mécanicien ou de coach à payer. «Mes dépenses se situent tout de même à un montant variant entre 10 000 et 15 000 francs par saison, estime Damien Pointet, membre de BRG Racing. Le casque à lui seul vaut 2000 francs, entre l’achat et la peinture.»

Une épreuve d’endurance de 24 heures a aussi son coût. Il faut compter 3000 francs uniquement pour l’inscription de l’équipe. Sans compter les déplacements, l’hôtel et la nourriture.

Recherche de sponsor

Le rêve des cinq coéquipiers, qui rouleront en principe aux Mondiaux de Viana en juillet, est de courir aux Emirats Arabes Unis, en décembre prochain. Pour y défier peut-être Fernando Alonso. Le double champion du monde de F1 avait marqué la dernière édition des 24 Heures de Dubaï, en réalisant la pole position, le meilleur tour, alors que son équipe FA Racing a terminé 3e. «Il s’agit de la course la plus réputée, s’enthousiasme Christophe Berger. La piste est magnifique et les meilleurs seront là. Nous avons les moyens d’être aux avant-postes. Nous recherchons d’ailleurs un sponsor pour cet événement très médiatisé.» Coût de l’opération: entre 10 000 et 15 000 francs.

Le prix à payer pour se frotter au champion espagnol et nourrir l’un de leurs rêves les plus fous.