Claudia Bernasconi et Killian Peier à l’honneur

L’endurance et l’explosivité étaient à l’honneur jeudi soir à Villars-sur-Ollon. La double championne de Suisse des 100 km (course à pied) Claudia Bernasconi et le sauteur à skis Killian Peier ont été élus respectivement sportive et sportif vaudois(e) de l’année.

A 36 ans, la coureuse de La Tour-de-Peilz est une sacrée battante. Maman et ostéopathe, Claudia Bernasconi n’hésite pas à démarrer ses journées par une séance de jogging à 4h30 du matin, munie d’une lampe frontale. Elle empile les kilomètres: à raison de 5000 par an. Double lauréate des 100 km de Bienne et championne de Suisse de marathon, l’athlète du CA Riviera tient sa forme dans son mental en acier trempé. «Dans une course aussi longue, ton ennemi, c’est toi,» dit-elle.

22 ans après Freiholz

Chez les messieurs, la victoire est revenue à Killian Peier. Médaillé de bronze au grand tremplin des Mondiaux d’Innsbruck, le sauteur à skis de La Sarraz a réussi le concours de sa vie. Peier (24 ans) a réalisé son exploit 22 ans après le bronze de Sylvain Freiholz aux Championnats du monde de Trondheim. Pour la petite histoire, c’est le Combier qui lui a mis le pied à l’étrier, lors d’une initiation, en 2004, au Brassus!

On relèvera encore le prix du meilleur espoir au cycliste Robin Froidevaux (21 ans), vainqueur entre autres des Jeux européens et 3e des Championnats d’Europe M23 de Madison a notamment devancé Caroline Ulrich. La Boélande de 17 ans, spécialiste de ski-alpinisme avait pourtant remporté quatre titres mondiaux, l’hiver dernier, à Villars, dans une discipline qui sera présente aux JOJ. Visiblement insuffisant aux yeux du jury, pour obtenir une distinction.