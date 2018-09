Claudia Bernasconi vit au rythme boulot, landau, chronos

Pour beaucoup d’athlètes, la maternité signifie un coup d’arrêt dans une carrière sportive. Pas pour Claudia Bernasconi. La championne de La Tour-de-Peilz, a repris le chemin de l’entraînement un mois seulement après avoir accouché. Plus fou encore, le 8 juin dernier, cette compétitrice a enlevé, à Bienne, le titre de championne de Suisse des 100 km. «Je me suis dit qu’il serait difficile d’être rapide après ma grossesse, dit-elle. Alors, j’ai décidé de courir plus longtemps et aussi plus lentement.» Plus lentement, façon de parler! Elle n’a mis que 8 h 53’ pour boucler son pensum biennois.

Lauréate des 10 km de Lausanne en 2014, Claudia Bernasconi a épinglé à son tableau de chasse deux médailles de bronze aux Championnats de Suisse de marathon. Elle a aussi remporté le classement général du Tour du Pays de Vaud. Une compétition avec laquelle elle a renoué cet été. Non sans une certaine réussite. En quatre participations, elle a remporté les étapes de Penthaz, Mézières, La Sarraz et Saint-Prex. À chaque fois en solo, devant Sandra Annen-Lamard.

«Mon mari m’a motivée à m’inscrire au TPV, reprend la jeune maman de 35 ans. Et comme Josette Bruchez, l’organisatrice de la course par étapes, m’a invitée, j’ai intégré cette épreuve à mon programme.»

En observant la foulée légère et facile de la Boélande, on se dit que son come-back n’a été qu’un jeu d’enfant. Une apparence pourtant trompeuse. «La reprise a été dure, confie-t-elle. Au niveau de la vitesse, comme sur le plan psychologique. Je me suis demandé si j’arriverais à revenir. Il y avait beaucoup de doutes au moment de reprendre l’entraînement.»

Pour atteindre ses objectifs, elle se soumet à six séances hebdomadaires. Deux en stade (VMA), le TPV le mercredi, une sortie de récupération le jeudi. Le samedi, elle court 14-15 km à 80% et le dimanche, une sortie longue à l’allure marathon.

Ostéopathe à Vevey, l’athlète jongle entre boulot, landau et chronos. Un emploi du temps réglé comme du papier à musique. «Notre vie familiale est totalement intégrée à notre activité sportive. Mais il faut être superorganisés. Nous nous relayons avec mon mari et, grâce à l’aide des grands-parents, tout se passe à merveille. Le week-end, nous pratiquons notre sport tous ensemble. Je cours, pendant que mon mari m’accompagne à vélo avec la petite dans la charrette.»

Claudia Bernasconi ne s’arrête jamais. Le 7 octobre, elle s’alignera au Marathon de Bregenz (lac de Constance), qui fera office de Championnats de Suisse. D’ici là, vous pourrez l’applaudir sur l’ultime étape du TPV à Chavornay, mercredi. Elle y visera une 5e victoire, synonyme de Grand Chelem.

Finale à Chavornay, mercredi 12 septembre à 19 h. Contre-la-montre de 6 km. Inscriptions sur www.tourpaysdevaud.ch jusqu’à mercredi 9 h ou sur place. Course enfants gratuite. (24 heures)