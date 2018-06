Dans les coulisses de la Fête romande

Dans la patinoire de Malley, les oriflammes de Dubi, de Friederich et de Kindler ont laissé la place aux drapeaux des cantons romands. Des couloirs de la fosse aux Lions émane encore une vague odeur de vestiaire de hockey. Les tribunes sont tristement vides. Seuls les parents et les gymnastes qui attendent leur tour les garnissent.

Prêts à entrer sur scène, les compétiteurs de la Fête romande sautillent en rythme, dans les coulisses. Ils font tourner leurs bras comme le ferait Camille Lacourt, lors du 100 m dos des JO. Ils sautent en l’air. Expirent. Au fur et à mesure que l’heure de leur production approche, les gestes de nervosité se succèdent. Les Amis-Gymnastes d’Yverdon prennent leur mal en patience. Ils observent leurs homologues de La Coudre quitter la salle en se tapant dans les mains. Le sourire est de la partie. «Ils se sont mis un peu de stress, mais ils se sont bien débrouillés», résume Laurent Perroset, moniteur des Neuchâtelois.

Transmettre la passion

Dans les starting-blocks, les membres de la société yverdonnoise investissent les lieux pour placer leur matériel: trampolines, caissons, tapis. Puis, la musique démarre, les jeunes sportifs âgés de 10 à 16 ans s’exécutent. Sauts roulés, saltos groupés, carpés. Certains se font plaisir, d’autres ratent leur prestation. À la fin de la production, des filles se prennent dans les bras. D’autres fixent le sol, les lèvres pincées et s’attendent à recevoir des remontrances. Le débriefing qui suit l’exercice est sans concession. «Il y a eu beaucoup de fautes de synchro. Il y en a qui ne couraient pas. Les jambes n’étaient pas tendues.» Et dire que cela fait depuis avril que les Nord-Vaudois préparent ces 3’40’’. «L’objectif est de réaliser de belles productions, d’être fiers de nous. On fera mieux au sol, où l’on vise un podium», espère Aurélie Calame, la monitrice. Remontée, cette équipe remportera le titre romand.

Pendant le débriefing des Yverdonnois, Aigle-Alliance prépare sa chorégraphie, à l’extérieur de la patinoire. Il n’y a pas d’engin. On entraîne juste les pas avec la musique, sur le bitume, en mimant les sauts. Au vu de cette préparation, tout semble bien calé. Il ne reste qu’à passer devant les juges. Ce que les Aiglons réussissent, puisqu’ils ont été sacrés. Les sourires dominent. «On est contents», commente Pierre Oestreicher, qui a réalisé un double salto. Le gymnaste, vice-champion romand des barres parallèles, fêtait dimanche son 15e anniversaire. «La gym, c’est mon sport. J’ai arrêté le basket cette saison, car on ne se retrouve qu’avec des garçons. J’aime la mixité.» Précisons que Pierre est l’un des deux seuls représentants de la gent masculine, au milieu d’une vingtaine de filles. L’autre s’appelle Nils Jeanfavre et n’a que 10 ans et demi. «Avec les garçons, on est davantage dans un esprit de compétition, dit ce dernier. Moi, j’aime aussi bien rigoler avec les filles et avoir du plaisir.»

Il faut dire que la gym évolue et devient «fun». Réussir une jolie figure ou un enchaînement compliqué a valeur de victoire. C’est peut-être là le secret de ce sport. «La gym est restée très populaire, reprend Aurélie Calame. Nous recevons un grand nombre de demandes d’admission. À tel point que nous devons procéder à des sélections, au mois d’août.»

L’encadrement est lui aussi très important. À la sortie du concours de saut, Laurent Pons, l’un des moniteurs d’Aigle, félicitait ses gymnastes et séchait les larmes d’une jeune fille particulièrement déçue par sa prestation. «On est là pour motiver, pour conseiller et pour consoler. Parfois, on a aussi le mauvais rôle, raconte l’éducateur. On a tous été à leur place. La gym, c’est avant tout une passion et moi, j’ai envie de transmettre ce que j’ai reçu. C’est pour cela que j’aime encadrer ces jeunes athlètes.»

La fierté du banneret

La Fête romande est aussi une question de tradition. À commencer par celle du drapeau. À chaque prestation ou presque, un banneret de la société engagée dans la salle est présent. À Nyon, c’est Florian Rey qui a la responsabilité de la bannière. «Pour moi, c’est un honneur, indique le jeune homme. Ce drapeau est très symbolique. On le sort pour les fêtes et les enterrements. Il est grand, beau et porte les armoiries de la commune, ainsi qu’une représentation du château de Nyon.» Fierté, respect, amitié et excellence ont marqué ce week-end gymnique. (24 heures)