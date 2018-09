Deux juniors Vaudois ont mis le cap sur l’Australie

L’année scolaire est à peine amorcée que Cathia Schär et Ludovic Séchaud ont déjà pris la clé des champs. Pas pour faire l’école buissonnière, mais pour disputer les championnats du monde de triathlon. Les deux gymnasiens ont quitté leurs camarades de classe il y a une semaine pour se rendre à Gold Coast, en Australie. «En septembre, je ne passerai que cinq jours en cours, calcule Ludovic Séchaud, qui fêtera ses 18 ans en décembre. Il va falloir planifier les rattrapages avec le doyen. Heureusement, en Australie, nous aurons du temps pour travailler.»

Sa camarade du Triviera compte elle aussi ses jours de présence sur les doigts d’une seule main. «J’ai demandé à mes amis de m’envoyer leurs notes, raconte Cathia Schär, qui n’a pas encore 17 ans. Autant dire que je vais devoir rattraper les tests et me bourrer le crâne d’ici là!»

Interminables journées

Les deux triathlètes vaudois ont l’habitude de solliciter leurs biscoteaux et leur cerveau. Ils passent une quinzaine d’heures chaque semaine à l’entraînement et suivent un programme scolaire identique à celui des autres gymnasiens. À la différence près qu’ils sont libérés tous les après-midi pour pratiquer leur activité sportive. «Cela demande une bonne organisation, admet Cathia Schär. Parfois, on a l’impression que la journée ne se termine jamais.»

Mais cet effort quotidien paie. Pour la première fois, les deux membres de l’équipe de Suisse ont gagné leur ticket pour les Mondiaux. Dans le Queensland, ils accompagneront les élites parmi lesquels figurent les Vaudois Adrien Briffod et Sylvain Fridelance. «C’est une expérience inouïe, se réjouit l’athlète de Mézières. Jamais je n’ai couru à ce niveau. Je vais m’arranger pour sortir rapidement de l’eau et m’accrocher à mon groupe de vélo, en évitant de prendre une pénalité.»

Briffod comme exemple

La délégation à la croix blanche aura un fort accent vaudois. Celui-ci aurait pu être plus marqué encore si Maxime Fluri, l’un des grands espoirs du triathlon suisse, n’avait pas dû renoncer à la dernière minute au voyage australien, pour des raisons de santé. Rageant pour celui qui visait un top 10 lors de son ultime année en juniors. D’autant plus qu’il avait décroché une 5e place aux championnats d’Europe en juillet, après avoir été stoppé par une blessure.

Qu’importe, ses camarades ont les crocs et voudront acquérir de l’expérience. Et tenter de suivre le chemin de Briffod (24 ans) et de Fridelance (23 ans), qui ont notamment remporté une épreuve de Coupe du monde, pour le premier, et une médaille d’argent par équipe aux Européens, pour le second. «Côtoyer Adrien à l’entraînement nous permet de voir l’écart qui nous sépare de l’élite. C’est très motivant. On se rend compte que nous ne sommes pas si loin et qu’en s’entraînant encore dur nous pourrons atteindre ce niveau», estime Ludovic Séchaud.

Samedi, Cathia et Ludovic auront une occasion en or de montrer au monde entier ce dont ils sont capables. (24 heures)