Echallens quitte la Coupe par la grande porte

Onze Challensois dans la surface de réparation lucernoise. Un brin de folie s’est soudain emparé du stade des Trois-Sapins dans les arrêts de jeu. Menés 3-2 par des Lucernois acculés, les joueurs d’Alexandre Comisetti ont tout donné pour tenter de poursuivre leur aventure en quart de finale de la Coupe.

Après avoir battu successivement Aarau et Xamax aux tours précédents, les Vaudois ont cru à l’exploit jusqu’au bout. Et ils ont eu raison! Face à un Lucerne mini­maliste, le capitaine Damien Germanier et ses coéquipiers ont mis du panache dans leur jeu. Une attitude qui leur a permis de revenir au score à deux reprises, face à une équipe qui évolue pourtant trois divisions au-dessus.

La magie d'El Allaoui

La magie de la Coupe a tout d’abord opéré lorsque El Allaoui transformait un penalty, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Piqué au vif, Lucerne est revenu sur le terrain avec la volonté ferme de prendre le large. Quelques secondes à peine après le début de la seconde mi-temps, les joueurs de Suisse centrale reprenaient l’avantage. C’est à ce moment que les Challensois ont eu le plus de mérite. Comme face à Xamax, ils ont poussé face à des Lucernois certains de passer une soirée tranquille. Mais une élévation et une tête magistrales de Veuthey mettait le feu aux Trois-Sapins.

A ce moment, on pensait que Fritz Aeschbach, le président du FC Echallens allait peut bien passer sous la douche tout habillé. L’attaquant Yassine El Allaoui avait évoqué cette possibilité en cas de qualification vaudoise. Et franchement, Echallens n’en est pas passé très loin. A la 78e Ahamada et Begzadic auraient pu marquer ce but qui aurait tout changé. Mais au lieu de ça, Vargas entré 3 minutes plus tôt éteignait l’espoir des derniers rescapés vaudois en Coupe à la 86e. Echallens peut être fier de son formidable parcours. (24 heures)