Elisez les meilleurs sportifs vaudois 2017

Trois femmes et trois hommes se disputent le titre honorifique de Meilleure sportive et Meilleur sportif vaudois(e) de l’année. Une distinction qui sera remise le 7 décembre, en direct sur La Télé, au cours d’une cérémonie organisée au Théâtre de Marens, à Nyon. Le public peut influencer le vote à raison de 40%, alors que les 60 autres pour-cent sont déterminés par les membres de l’AVPS (Association vaudoise de la presse sportive).

L’an passé, la sprinteuse Sarah Atcho et le sauteur en hauteur Loïc Gasch avaient remporté les suffrages. A noter qu’un lauréat n’a pas le droit de se représenter. Ce qui explique l’absence parmi les papables de sportifs qui ont brillé cette année, à l’instar de Maude Mathys ou de Sarah Atcho. Les nominés doivent obligatoirement être membre d’un club vaudois ou avoir fait partie d’un club du canton pendant au moins cinq ans.

Pour vous aider dans vos choix, 24 heures vous propose de faire plus ample connaissance avec les six nominés des deux principales catégories. Tous proviennent de disciplines différentes.

D’autres catégories (espoirs, club, dirigeant, équipe) seront récompensées lors de la cérémonie. Les nominés pour la catégorie espoirs sont Jarod Biya (saut en longueur), Alain-Hervé Mfomkpa (sprint) et Sylvain Fridelance (triathlon).

Quant aux équipes, trois d’entre elles sont en compétition. A savoir: Nyon Rugby (champion de Suisse LNA), les rameuses Frédérique Rol & Adeline Seydoux (championnes de Suisse de deux de couple) et Montreux Rink-hockey (champion Suisse LNA). Que le meilleur gagne!

Votez sur le site: www.meritesportifvaudois.ch jusqu’au 7 novembre.

Maud Jayet

Voile: La Lausannoise de 21 ans se prépare sur le plan d’eau des prochains JO. Son ambition? Participer à la course aux médailles à Tokyo.

On dit que les voyages forment la jeunesse. La benjamine des nominés en sait quelque chose. Maud Jayet n’a que 21 ans mais elle passe entre 240 et 250 jours à l’étranger pour naviguer. Sa discipline? La voile olympique, en catégorie Laser Radial. L’étudiante en droit à l’UNIL s’entraîne la plupart du temps aux Canaries, à Cadix ou sur les plans d’eau des régates qu’elle a mises à son programme. Comme les Pays-Bas, le Danemark ou encore le Japon, où elle se trouve actuellement. «Mon gros objectif est une participation aux Jeux de Tokyo. Les qualifications commenceront en 2018. J’espère d’abord pouvoir qualifier un bateau suisse et ensuite me sélectionner nominativement pour ces Jeux de 2020.»

La sociétaire des clubs nautiques de Pully et de Genève a de l’ambition. A tel point qu’elle vise une médaille olympique. A bord de son bateau baptisé Rodge en l’honneur de son idole Federer, Maud Jayet a obtenu une 10e place en Coupe du monde à Miami et une 6e en Coupe d’Europe aux Pays-Bas. «Remporter le Prix de Meilleure sportive vaudoise me rendrait fière car je m’entraîne dur pour représenter mon pays et mon canton.»

Anaïs Kistler

Boxe: Cette année, l’infirmière lausannoise a reçu des coups, mais elle n’a jamais jeté l’éponge. Elle projette de franchir le pas du professionnalisme.

Elle soigne la journée et donne des coups le soir. Infirmière à 80%, Anaïs Kistler a connu deux années difficiles. La boxeuse lausannoise s’est pourtant bien battue, tant sur le ring que devant les tribunaux. Elle voulait représenter la Suisse aux JO de Rio, mais la Fédération en a décidé autrement, préférant soutenir Sandra Brügger. Et ce, sans opposer les deux femmes à la régulière, sur un ring. Une situation qu’a refusée la Vaudoise de 28 ans. La ténacité de cette dernière a été récompensée, puisque Swiss Boxing a finalement dû céder. Les deux adversaires se sont donc affrontées à Zurich. Mais Anaïs Kistler s’est inclinée aux points dans une ambiance qui lui était hostile. «A l’issue du combat, j’ai été insultée par le camp adverse. Psychologiquement, cela a été dur.» Mais la jeune femme a repris les gants et a conquis le titre national (moins de 64 kg). En grogne contre la Fédération, elle prépare son passage chez les professionnelles. Elle s’investit et fait confiance à un manager qui la laisse tomber avant même son premier combat. «J’espère que ma ténacité et mon état d’esprit seront récompensés.»

Rachel Moret

Tennis de table: La Préverengeoise a joué les quarts de finale du double aux Championnats d’Europe et les huitièmes des Mondiaux.

La meilleure pongiste de Suisse est de retour au Mérite sportif vaudois. Déjà nominée l’an passé, la 133e joueuse de la planète a réussi plusieurs exploits ces 12 derniers mois. Avec sa partenaire slovène Alex Galic, elle s’est hissée en quarts de finale des Européens de Budapest et en huitièmes de finale des Mondiaux de Düsseldorf. «Des résultats inédits depuis 1950 pour une pongiste suisse», précise la Préverengeoise. Passée tout près du titre de Meilleure sportive vaudoise 2016, la championne de Suisse de 28 ans estime que ses résultats de cette année sont encore plus éloquents. «Parce que j’ai été plus régulière tout au long de la saison, argumente la sociétaire du club de Nîmes, qui évolue en Pro B. Si le public et le jury me désignent, je serais très fière d’être la première pongiste à recevoir cette distinction. Etre nominée pour la deuxième fois est déjà une belle marque de reconnaissance.» Outre ses performances en double, cette diplômée de la HEP a été finaliste de l’Open international du Luxembourg, en simple. Sera-t-elle à l’honneur, le 7 décembre? C’est à vous de décider.

Adrien Briffod

Triathlon: Le Veveysan de 23 ans a remporté sa première victoire en Coupe du monde en devançant Henri Schoeman, médaillé des JO de Rio.

Il y a des saisons qui marquent des carrières. 2017 est un excellent millésime pour Adrien Briffod. Le Veveysan de 23 ans a pris de la bouteille cette année en réalisant plusieurs exploits XXL. A commencer par sa 7e place WTS (World Triathlon Series) à Yokohama ou son 3e rang des Mondiaux de duathlon M23. Mais sa plus belle performance de la saison est sans doute sa victoire en Coupe du monde à Cagliari. Le fer de lance du Team ATLET a devancé Henri Schoeman, lequel était parvenu à monter sur le podium des JO de Rio avec les frères Brownlee. «Ce qui me rend le plus fier, c’est ma constance durant toute la saison», relève Adrien Briffod qui a terminé l’année au 28e rang mondial. Son travail de fond réalisé en natation depuis trois ans a payé. «Grâce à cela, je suis mieux placé avant le vélo. Je vais devoir encore travailler la course à pied en vue des qualifications olympiques qui commencent en mai.» Pourquoi faut-il voter pour lui? «Parce que je suis jeune et que je dispose d’une dizaine d’années pour être encore meilleur. Et parce que j’ai gagné une Coupe du monde», répond l’étudiant à l’EPFL.

Pat Burgener

Snowboard: Le spécialiste de half-pipe s’est hissé sur la plus haute marche de l’épreuve de Coupe du monde à Copper Mountain et a remporté le bronze des Mondiaux.

Que de chemin parcouru par Pat Burgener, depuis 2015! Le snowboarder de 23 ans a failli tout abandonner après avoir été privé pour la deuxième fois de Jeux olympiques, suite à une blessure.

Mais le phénix de Morrens est revenu à son meilleur niveau. La saison dernière il a remporté une épreuve de Coupe du monde à Copper Mountain (Colorado), prouvant qu’il était capable de battre n’importe qui. Sa 3e place aux Mondiaux de Sierra Nevada n’a pas seulement confirmé sa forme. Elle l’a directement qualifié pour les JO de Pyeongchang. Une belle revanche sur ses années de galère. «Il y a deux ans, je n’ai pas pu participer aux Mondiaux, se souvient-il. J’étais quand même allé voir les finales et je dois avouer que je mourais d’envie de rider.» Son objectif en Corée du Sud? Remporter une médaille.

Chanteur et guitariste, Pat Burgener va prochainement sortir un album. Il interprétera même un de ses titres lors des Sports Awards. Alors pourquoi ne pas chanter en cas de succès au Mérite sportif vaudois? «Je l’aurais fait avec grand plaisir, mais je serai sur une compétition, le 7 décembre.»

Gaël Suter

Cyclisme: Rien ne pouvait freiner le pistard de Villeneuve après les JO de Rio. Son titre de champion d’Europe et sa médaille d’argent en témoignent.

Lorsqu’on lui demande pourquoi le public doit voter pour lui, Gaël Suter n’est pas dépourvu d’arguments. «Parce qu’il n’y a pas beaucoup de Vaudois qui peuvent se targuer d’être No 2 mondial!» répond du tac au tac le pistard de Villeneuve. Dans la foulée des Jeux de Rio, le véloce olympien a également conquis l’or du scratch et l’argent de l’omnium aux Championnats d’Europe de Saint-Quentin-en-Yvelines, fin 2016. Une prouesse qui l’a donc propulsé au 2e rang de la hiérarchie mondiale devant des noms aussi prestigieux qu’Elia Viviani et Mark Cavendish. «Quand on travaille dur, c’est une fierté d’atteindre de tels résultats. Ça m’a fait une belle pub. Les réseaux sociaux et les médias m’ont beaucoup suivi.» Sa notoriété lui a permis d’attirer de nouveaux partenaires.

Mais aux récents Européens de Berlin, Gaël Suter n’a pas été à pareille fête. «Nous repartons dans un nouveau projet olympique, explique le cycliste du club de Montreux-Rennaz. Ce rendez-vous était davantage une étape dans la construction de ce projet qu’un objectif déterminé.» (24 heures)